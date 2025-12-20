Lian Li выпустила компактный корпус Vector V100 Mini для мощных систем

Компания Lian Li сообщила о выпуске компактного компьютерного корпуса Vector V100 Mini формата Micro-ATX, предлагающего тот же дизайн и возможности, что и его ранее выпущенный старший брат V100. Несмотря на сократившиеся размеры, V100 Mini сохранил возможность установки множества вентиляторов.

Корпус позволяет установить до трёх 120-мм вентиляторов на внутренней боковой стенке, до трёх 120-мм или двух 140-мм вентиляторов сверху и один 120-мм вентилятор на задней стенке, обеспечивая эффективный поток воздуха и, как следствие, эффективное охлаждение комплектующих.

Размеры корпуса Vector V100 Mini составляют 436 × 221,5 × 443,9 мм. Он поддерживает установку материнских плат формата Mini-ITX и Micro-ATX, видеокарт длиной до 415 мм, процессорных кулеров высотой до 163,5 мм и блоков питания длиной до 200 мм. Также предусмотрена возможность установки радиатора СЖО типоразмером 240 или 360 мм в верхней части корпуса.

Корпус доступен в двух вариантах: Vector V100 Mini и Vector V100R Mini. Вторая версия поставляется с четырьмя предустановленными 120-мм ARGB-вентиляторами с функцией PWM (тремя реверсивными на вдув и одним обычным на выдув).

Внутри корпуса имеются комбинированные посадочные места для установки двух 2,5-дюймовых SSD или одного 3,5-дюймового HDD, а также отдельные места для 2,5-дюймовых накопителей внизу и за лотком материнской платы.

В продаже Vector V100 Mini и Vector V100R Mini появятся с 19 декабря. Обе версии доступны только в чёрном исполнении. Вариант Vector V100 Mini в США оценивается в $49,99 (в других регионах — $44,99/€49,90). Версия Vector V100R Mini получила ценник в $64,99 в США (в других регионах — $59,99/€64,90).