Представлен прямоходящий модульный робот Tron 2 — «полземлекопа» по-китайски

Китайская компания LimX Dynamics представила новую версию фирменных человекоподобных роботов — Tron 2. Роботы LimX отличаются оригинальностью — они выглядят как половина человеческого туловища и в зависимости от задач могут изображать его верхнюю часть — с головой и руками — или нижнюю — с ногами и… вычислительным модулем между ними. Это относительно бюджетный вариант для широкого спектра экспериментов с человекоподобными роботами.

Компания LimX с самого начала пошла по пути разработки роботов в физически урезанной версии. Её роботизированные платформы предназначены для разработчиков, которые оттачивают свои навыки на физической модели робота. До этого компания выпускала только условно нижнюю часть туловища, тогда как в версии Tron 2 ноги робота можно заменять на руки, превращая его в стационарный манипулятор. Очевидно, «половина землекопа» дешевле, чем целый, но в модульном варианте такой подход ничем не ограничивает разработку.

Также робот в прямоходящей версии может комплектоваться колёсами, превращаясь в манёвренную колёсную платформу. По сути, это третий вариант использования платформы за те же деньги.

Каждая рука Tron 2 имеет семь степеней свободы с запястьем условно человеческого строения и радиусом действия 70 см — крупнейшим в своём классе. Робот оснащён передовой системой восприятия, включая камеры полного обзора, и поддерживает мультимодальное зрение для адаптации к окружающей среде.

В техническом плане Tron 2 демонстрирует значительные улучшения по сравнению с предыдущими моделями: грузоподъёмность в колёсно-пешеходном режиме достигает 30 кг (увеличение на 100 %), в режиме манипулятора — 10 кг (на обе руки), ёмкость батареи выросла на 80 %, добавлена функция автоматической подзарядки. Робот обладает низкой задержкой телеуправления (100 мс), активными системами безопасности и адаптивным управлением для передвижения в любую погоду.

Прямоходящий режим использует визуальное планирование движения для преодоления препятствий, например лестниц с высотой ступеней до 20 см. Tron 2 позиционируется как универсальная платформа для исследований в области ИИ с роботизированным телом. Поставка включает открытый SDK, поддержку ROS1/ROS2, Python, совместимость с симуляторами (NVIDIA Isaac Sim, MuJoCo, Gazebo) и загруженные наборы данных для моделей VLA (Vision-Language-Action). Это позволяет разработчикам быстро осваивать технологии и создавать приложения для широкого спектра задач.

Цена составляет $25 000 за полный комплект. О начале поставок пока не сообщается.