Видео: китайский популярный певец выступил с подтанцовкой из роботов —и они отлично справились

Человекоподобный робот G1 китайской компании Unitree ворвался в интернет подобно шторму: всё больше роликов с его участием становятся популярными. Он уже наглядно продемонстрировал свою способность выполнять сложные движения и даже выдерживать удар ногой в прыжке, не теряя равновесия. Теперь же G1 дебютировал на большой сцене вместе с китайским певцом Ван Лихом (Wang Leehom) во время недавнего концерта в Чэнду.

В опубликованной видеозаписи демонстрируется целая армия роботов G1, одетых в яркие костюмы, состоящие из мешковатых брюк и сверкающих рубашек. Все вместе они выполняют невероятно убедительные танцевальные движения, причём в танце они очень органично сливаются с людьми-танцорами, которые также выступали на сцене. В один из моментов можно увидеть, как несколько роботов одновременно выполняют сальто вперёд с практически идеальной синхронизацией.

Это впечатляющее выступление наглядно демонстрирует, насколько сильно продвинулась вперёд сфера создания человекоподобных роботов всего за несколько лет, особенно в Китае. Номер с роботами на подтанцовке впечатлил многих, а видео получило массу положительных отзывов. Любопытно, что Unitree планирует заставить своих роботов танцевать не только на концертах, но и в домах покупателей. Не так давно разработчики анонсировали функцию «Музыка играет, танец продолжается», которая была создана совсем недавно и пока недоступна клиентам. В демонстрационном ролике Unitree показала, как робот ловко танцует под музыку.