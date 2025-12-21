Разработчики Lenovo Legion Go 2 могут отказаться от Windows в пользу SteamOS — это сделает консоль дешевле

В этом году Lenovo выпустила портативную консоль Legion Go 2, которая оснащена OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и чипом AMD Ryzen Z2 Extreme. Большинству обозревателей понравилась аппаратная составляющая устройства, но не понравились цены, которые, в зависимости от выбранной конфигурации, составляют от $1099 до $1479. По данным источника, в следующем году вендор может представить более доступную версию на базе SteamOS, показать которую могут уже на выставке CES 2026 в январе.

По данным источника, версия Legion Go 2 на базе SteamOS получит ту же аппаратную начинку, что и вариант с Windows, включая чип Ryzen Z2 Extreme, до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-8000 и накопитель PCIe Gen4 M.2 2242 ёмкостью до 2 Тбайт. Предполагается, что устройство оснастят 8,8-дюймовым дисплеем OLED с поддержкой разрешения 1920 × 1200 пикселей (Full HD), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 500 кд/м². Также ожидается, что новая модель сохранит аккумулятор ёмкостью 74 Вт·ч, как у версии с Windows, а также поддержку быстрой зарядки мощностью до 65 Вт через USB Type-C. Консоль оснастят парой интерфейсов USB Type-C, слотом для карты памяти microSD ёмкостью до 2 Тбайт и 3,5-миллиметровым разъёмом для гарнитуры.

Главное отличие новой версии от уже существующей будет заключаться в операционной системе. Несмотря на неоднократные заявления Microsoft о намерении сделать Windows 11 лучшей платформой для игр, ОС остаётся громоздкой и не слишком быстрой, особенно в сравнении с оптимизированной и легковесной SteamOS. Платформа Valve отличается не только интеграцией со Steam, но и предоставляет доступ к пользовательскому интерфейсу, ориентированному на управление с помощью геймпада. В дополнение к этому обеспечивается лучшая автономность за счёт эффективного управления питанием.

Ожидается, что версия Legion Go 2 на базе SteamOS будет доступна в цвете Nebula Nocturne. Устройство получит отдельную кнопку для быстрого запуска Steam. Информация о розничной стоимости консоли отсутствует, но предполагается, что она может стоить на 15-20 % меньше, чем версия с Windows.