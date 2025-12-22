Xiaomi назвала неожиданную дату анонса и раскрыла дизайн Xiaomi 17 Ultra — флагмана с камерой Leica

На прошлой неделе Xiaomi намекнула, что флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra дебютирует в Китае на этой неделе. Теперь компания раскрыла точную дату запуска, дизайн и цветовые варианты устройства.

Xiaomi 17 Ultra будет представлен в Китае 25 декабря, подтвердила компания в публикации на своей странице в социальной сети Weibo. Бренд также поделился изображениями задней панели телефона и вариантами расцветки.

Смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах: чёрном, белом и новой расцветке «Звёздный зелёный» (Starry Green). Крышка варианта «Звездный зеленый» имеет вкрапления минеральных частиц на задней панели для эффекта металлического блеска.

Опубликованные изображения также подтверждают, что Xiaomi 17 Ultra будет оснащён тройной задней камерой. Xiaomi также сообщила, что 17 Ultra получил плоский дисплей, сегментированные кнопки регулировки громкости и корпус толщиной 8,29 мм.

Ожидается, что Xiaomi 17 Ultra будет выпущен с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. По слухам, размер сенсора основной камеры смартфона составляет 1 дюйм. Устройство также получило 200-мегапиксельный перископический телеобъектив и улучшенную оптику Leica. Также сообщается, что глобальный запуск телефона состоится в ближайшие месяцы.