Смартфоны Huawei nova 15, nova 15 Pro и nova 15 Ultra получили плоские экраны, новый дизайн и более мощные чипы

Huawei представила в Китае новую серию смартфонов среднего ценового уровня Huawei nova 15, включающую модели nova 15, nova 15 Pro и nova 15 Ultra. Новинки получили новый дизайн, а также усовершенствованные камеры, более производительные чипы, более ёмкие батареи и поддержку спутниковой связи.

Huawei nova 15

Huawei nova 15

Смартфон nova 15 оснащён чипсетом Huawei Kirin 8020, который используется в моделях nova 14 Pro и nova 14 Ultra. По данным Huawei, он обеспечивает на 42 % более высокую производительность, чем чип Kirin 8000 в смартфоне nova 14. По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандарту IP65. Батарея ёмкостью 6000 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Устройство работает под управлением ОС HarmonyOS 6.0.

Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В его верхней части размещена 50-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели расположены 50-мегапиксельная основная камера на базе RYYB-сенсора, 12-мегапиксельный телеобъектив с RYYB-сенсором, а также 1,5-мегапиксельный мультиспектральный цветовой датчик.

Huawei nova 15 Pro

Huawei nova 15 Pro

Смартфоны nova 15 Pro и nova 15 Ultra в основном имеют схожие характеристики. Обе новинки оснащены 6,84-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1320 × 2856 пикселей и частотой обновления 1–120 Гц, а также пиковой яркостью 4000 кд/м² и защитным стеклом Kunlun. В верхней части экрана, в вырезе в форме капсулы, расположена 50-мегапиксельная фронтальная камера вместе с 1,5-мегапиксельным мультиспектральным сенсором.

Huawei nova 15 Ultra

Huawei nova 15 Ultra

Блок камер смартфонов выполнен в дизайне dual-ring (два кольца) с горизонтальным размещением двух кругов с камерами и датчиками. Модель nova 15 Ultra оснащена тремя 50-мегапиксельными RYYB-сенсорами. Основной объектив с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0 поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS). Его дополняют перископический телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольный объектив с углом обзора 118°.

У модели nova 15 Pro установлена тройная камера с основным 50-мегапиксельным RYYB-сенсором с диафрагмой f/1,8 и OIS, 12-мегапиксельной телефотокамерой с RYYB-сенсором, а также 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с RYYB-сенсором.

Nova 15 Ultra и nova 15 Pro базируются на новом чипе Huawei Kirin 9010S, который превосходит по производительности процессор Kirin 8020 на 18 %. В качестве источника питания в обеих моделях используются батареи ёмкостью 6500 мА·ч с быстрой проводной зарядкой мощностью 100 Вт, при этом модель Ultra также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Обе модели работают под управлением ОС HarmonyOS 6.0 и обладают защитой от влаги и пыли согласно стандартам IP68 и IP69.

Продажи новинок стартуют в Китае 27 декабря. Стоимость Huawei nova 15 с 256 Гбайт флеш-памяти (объём ОЗУ не указан) составляет $383, Huawei nova 15 Pro с таким же объёмом встроенной памяти — $496, Huawei nova 15 Ultra — $596. Цена моделей с 512 Гбайт флеш-памяти составит $425, $553 и $639 соответственно. С флеш-накопителем на 1 Тбайт будет предложена только модель Huawei nova 15 Ultra по цене $710.

