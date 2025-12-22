Сегодня 22 декабря 2025
Gigabyte выпустила GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2 — меньше первой версии и без сомнительного термогеля

Компания Gigabyte представила новую версию GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2 16G (модель GV-N507TWF3OCV2-16GD). Новинка отличается от оригинальной модели WindForce OC размерами, а также изменениями в конструкции системы охлаждения.

Источник изображений: VideoCardz / Gigabyte

GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2 16G предлагает те же заводские настройки разгона для GPU (Boost-частота 2497 МГц), что и существующая модель WindForce OC SFF для компактных ПК, а также оснащена 16 Гбайт памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с на контакт и поддержкой 256-битной шины.

Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WindForce V2

оригинальная Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WindForce

В описании модели V2 говорится, что карта оснащена тремя 80-мм вентиляторами и восемью композитными теплотрубками, а её радиатор имеет медную основу. Характеристики также подтверждают, что карта сохранила толщину оригинальной модели (50 мм) и ту же высоту (126 мм), однако версия V2 стала значительно короче. Её длина составляет 261 мм против 304 мм у оригинальной модели WindForce OC.

Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WindForce V2

Примечательно, что нигде в описании GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2 16G не упоминается использование «термогеля серверного уровня» в качестве термоинтерфейса, который присутствует у других моделей видеокарт RTX 50 от Gigabyte. Например, на странице модели GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC SFF есть упоминание термогеля.

оригинальная Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WindForce

Ранее сообщалось, что некоторые пользователи столкнулись с вытеканием термогеля из видеокарт Gigabyte. Компания признала проблему, сообщив, что в первых партиях ускорителей было нанесено избыточное количество термогеля, и пообещала пересмотреть объём термоинтерфейса в последующих партиях. Более того, сам по себе термогель оказался менее эффективен в охлаждении по сравнению с обычными термопрокладками, что было показано на примере видеокарты Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite 16G.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
