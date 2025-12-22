Gigabyte выпустила GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2 — меньше первой версии и без сомнительного термогеля

Компания Gigabyte представила новую версию GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2 16G (модель GV-N507TWF3OCV2-16GD). Новинка отличается от оригинальной модели WindForce OC размерами, а также изменениями в конструкции системы охлаждения.

GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2 16G предлагает те же заводские настройки разгона для GPU (Boost-частота 2497 МГц), что и существующая модель WindForce OC SFF для компактных ПК, а также оснащена 16 Гбайт памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с на контакт и поддержкой 256-битной шины.

В описании модели V2 говорится, что карта оснащена тремя 80-мм вентиляторами и восемью композитными теплотрубками, а её радиатор имеет медную основу. Характеристики также подтверждают, что карта сохранила толщину оригинальной модели (50 мм) и ту же высоту (126 мм), однако версия V2 стала значительно короче. Её длина составляет 261 мм против 304 мм у оригинальной модели WindForce OC.

Примечательно, что нигде в описании GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2 16G не упоминается использование «термогеля серверного уровня» в качестве термоинтерфейса, который присутствует у других моделей видеокарт RTX 50 от Gigabyte. Например, на странице модели GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC SFF есть упоминание термогеля.

Ранее сообщалось, что некоторые пользователи столкнулись с вытеканием термогеля из видеокарт Gigabyte. Компания признала проблему, сообщив, что в первых партиях ускорителей было нанесено избыточное количество термогеля, и пообещала пересмотреть объём термоинтерфейса в последующих партиях. Более того, сам по себе термогель оказался менее эффективен в охлаждении по сравнению с обычными термопрокладками, что было показано на примере видеокарты Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite 16G.