Сегодня 23 декабря 2025
Астрономы впервые напрямую увидели, как астероиды столкнулись в другой звёздной системе

Наблюдение за молодыми звёздными системами позволяет словно вернуться в прошлое на миллиарды лет, чтобы проследить начало эволюции звёздных систем, включая нашу Солнечную систему. Молодые системы полны хаоса, где столкновения небесных тел — постоянное явление. Эти катастрофы происходят там настолько часто, что их можно даже увидеть, просто направив туда телескоп.

Художественное представление. Источник изображения: Ralf Crawford/STScI

Художественное представление. Источник изображения: Ralf Crawford/STScI

Как сообщают учёные, космический телескоп «Хаббл» зафиксировал второе столкновение астероидов в системе звезды Фомальгаут (Fomalhaut), расположенной всего в 25 световых годах от Земли. Это молодое светило возрастом около 440 миллионов лет, окружённое обширным пылевым диском — областью формирования будущих планет. Во время наблюдений системы в 2023 году на изображениях «Хаббла» появилось яркое пятно света, обозначенное как cs2 (второй околозвёздный объект), которого не было на предыдущих снимках, что заинтересовало астрономов.

Интересно, что первый околозвёздный объект cs1 был обнаружен в том же месте диска звезды двадцатью годами ранее и некоторое время даже находился в статусе экзопланеты Fomalhaut b. К 2014 году Fomalhaut b пропал с радаров — он больше не наблюдался. Поэтому новое исследование, приведшее к открытию объекта cs2, было попыткой понять, куда подевалась экзопланета.

Изучение нового события и моделирование предыдущего навели на вывод, что оба они являются следами столкновений астероидов «размером с город» — около 60 км в диаметре. «Хаббл» наблюдал разлёт огромного облака обломков и пыли, которые отражали свет звезды и маскировались под экзопланеты. По всему выходит, что астрономам необходимо тщательнее проверять данные прямых наблюдений экзопланет: некоторые из них могут оказаться обломками от столкновений крупных астероидов.

Два ярких во всех смыслах события в одной и той же молодой звёздной системе с интервалом в 20 лет дают понять, насколько высока частота столкновений в дисках зарождающихся звёздных систем. В теории в сформировавшихся системах два крупных астероида сталкиваются примерно один раз в 100 тысяч лет. Снимки молодых систем должны буквально сыпать искрами, как бенгальские огни на ёлке. Такое происходит повсеместно. И хотя прямое наблюдение облака обломков проведено впервые, следы космических столкновений в других системах себя уже обнаруживали.

Источник:

Теги: астероиды, солнечная система, хаббл, астрономия
