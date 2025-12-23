Сегодня 23 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Алиса AI» в «Яндекс Браузере» научилась...
реклама
Новости Software

«Алиса AI» в «Яндекс Браузере» научилась отвечать на вопросы по видео и документам

ИИ-помощник «Алиса AI» научился использовать возможности «Яндекс Браузера» и отвечать на вопросы по содержанию открытых в веб-обозревателе видео и документов. Ассистент знает, что находится на странице, благодаря чему, пользователю не нужно объяснять контекст или придумывать сложные запросы.

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

К примеру, пользователь может запустить видео с приготовлением какого-то блюда по рецепту и спросить: «Какие ингредиенты используются?», после чего «Алиса AI» даст ответ на этот вопрос. Также можно открыть большой документ в формате PDF и попросить ИИ-помощника, например, выписать финансовые результаты за каждый квартал, после чего «Алиса AI» представит данные в удобном формате, оформив их в виде тезисов или конспекта.

Задать вопрос по содержанию видео или текстового документа, можно, не переключаясь между вкладками. Пользователю достаточно нажать кнопку «Спросить "Алису AI"» на той же странице, после чего будет запущено специальное диалоговое окно. В нём пользователь может задавать нейросети свои вопросы или выбирать из тех, что «Алиса AI» предлагает сама. Система проанализирует содержание страницы и подберёт варианты ответа, которые могут оказаться наиболее полезными для пользователя.

«Яндекс» уже приступил к развёртыванию новой функции в своём фирменном браузере. На данном этапе она станет доступной тем, кто предварительно записался в лист ожидания. В скором времени испытать возможности новой функции смогут все пользователи «Яндекс Браузера» в России.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
После обновления «Яндекс Телемост» стал похож на классический мессенджер
На Yandex.com заработал поиск с ИИ
«Яндекс Переводчика» прокачали с помощью ИИ — он стал лучше справляться со сложными текстами в 80 % случаев
Anthropic сделала базовые навыки ИИ-агентов открытым стандартом
OpenAI признала: у ИИ-браузеров есть уязвимость к инъекциям, которую невозможно полностью устранить
В ChatGPT появились персональные итоги года в стиле Spotify Wrapped
Теги: алиса ai, яндекс браузер, яндекс
алиса ai, яндекс браузер, яндекс
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.