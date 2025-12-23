«Алиса AI» в «Яндекс Браузере» научилась отвечать на вопросы по видео и документам

ИИ-помощник «Алиса AI» научился использовать возможности «Яндекс Браузера» и отвечать на вопросы по содержанию открытых в веб-обозревателе видео и документов. Ассистент знает, что находится на странице, благодаря чему, пользователю не нужно объяснять контекст или придумывать сложные запросы.

К примеру, пользователь может запустить видео с приготовлением какого-то блюда по рецепту и спросить: «Какие ингредиенты используются?», после чего «Алиса AI» даст ответ на этот вопрос. Также можно открыть большой документ в формате PDF и попросить ИИ-помощника, например, выписать финансовые результаты за каждый квартал, после чего «Алиса AI» представит данные в удобном формате, оформив их в виде тезисов или конспекта.

Задать вопрос по содержанию видео или текстового документа, можно, не переключаясь между вкладками. Пользователю достаточно нажать кнопку «Спросить "Алису AI"» на той же странице, после чего будет запущено специальное диалоговое окно. В нём пользователь может задавать нейросети свои вопросы или выбирать из тех, что «Алиса AI» предлагает сама. Система проанализирует содержание страницы и подберёт варианты ответа, которые могут оказаться наиболее полезными для пользователя.

«Яндекс» уже приступил к развёртыванию новой функции в своём фирменном браузере. На данном этапе она станет доступной тем, кто предварительно записался в лист ожидания. В скором времени испытать возможности новой функции смогут все пользователи «Яндекс Браузера» в России.