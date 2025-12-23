Corsair по гарантии «заменила» комплект DDR5 за $1069 на RGB-пустышки за $35

Пользователь Reddit с псевдонимом Loudenoughforme сообщил, что ему после гарантийного ремонта вместо комплекта оперативной памяти DDR5 объёмом 96 Гбайт за $1069 компания Corsair в качестве замены прислала комплект пустышек с RGB-подсветкой за $35. Эти модули некоторые пользователи устанавливают в незанятые слоты ОЗУ для «улучшения эстетики» — они не содержат микросхем памяти, зато задорно переливаются светодиодами, радуя владельцев корпусов с прозрачными стенками.

По словам Loudenoughforme, один из модулей памяти из приобретённого им комплекта DDR5 объёмом 96 Гбайт производства Corsair оказался нерабочим. Он отправил комплект памяти обратно в Corsair на гарантийный ремонт. Присланные производителем на замену модули DIMM выглядели по-другому и имели меньше золотых контактов. Они успешно установились в слоты, но объём ОЗУ в персональном компьютере пользователя остался нулевым.

Оказалось, что Corsair отправила в качестве замены комплект для улучшения подсветки вместо настоящей памяти. Эти «эстетические продукты» выпускаются уже довольно давно. Комплект для улучшения подсветки Corsair, который получил пользователь, стоил всего $35, что на $1034 меньше, чем оперативная память, которую он должен был получить. После обращения в службу техподдержки компании недоразумение было улажено, и пользователь обрёл работающий 96-Гбайт комплект DDR5, который изначально заказывал. Осталось невыясненным, была ли это непреднамеренная ошибка со стороны компании или дело рук злоумышленника в рядах производителя — Loudenoughforme склоняется к второму варианту.

По странному совпадению, этот инцидент произошёл буквально через несколько дней после сообщения о подмене комплекта памяти Corsair Vengeance DDR5 на модули DDR4 с переклеенными радиаторами. Правда в этом случае модули были приобретены на Amazon Warehouse, где продаются уценённые, возвратные или бывшие в употреблении товары, что открывает лазейки для мошенников.