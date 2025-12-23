Сегодня 23 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки По основному накопительному кольцу росси...
реклама
Новости Hardware

По основному накопительному кольцу российского синхротрона СКИФ впервые пронёсся рабочий пучок электронов

Под Новосибирском достигнут важный этап в создании Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) — первой в России установки синхротронного излучения четвертого поколения (4+), которая станет самым мощным в мире источником такого света. 22 декабря 2025 года учёные успешно переправили пучок электронов с энергией 3 гигаэлектронвольта (ГэВ) из бустерного синхротрона в основное накопительное кольцо. Работа не за горами.

Источник изображения: ТАСС

Источник изображения: ТАСС

Периметр бустерного кольца достигает 158 метров. В этом кольце пучок электронов в электромагнитном канале за полсекунды будет разгоняться до 3 ГэВ — энергии, на которой будет работать синхротрон. По достижении этой отметки пучок по 220-метровому транспортному тоннелю будет влетать в основное накопительное кольцо периметром 476 м.

В основном кольце электроны будут разгоняться до околосветовой скорости, после чего смогут возбуждать вторичное рентгеновское излучение на специальных портах. Каждый такой порт будет выходить в лабораторию на испытательную установку. Лабораторий, или испытательных станций, по периметру основного кольца будет 30 штук — все для разных задач, от биологии до материаловедения.

Общий вид на объекты ЦКП «СКИФ». Рендер. Источник изображения: СО РАН

Общий вид на объекты ЦКП «СКИФ». Рендер. Источник изображения: СО РАН

Монтаж бустерного кольца начался в ноябре 2024 года. Первые пучки по кольцу запустили в августе 2025 года. В ноябре СКИФ был готов на 95 %. И хотя проект из-за санкций немного запаздывает, его реализация идёт близко к утверждённому графику. Во всяком случае, пучок с рабочей энергией 3 ГэВ запущен в основное накопительное кольцо, что зафиксировали датчики. Похоже, первая научная работа на установке не задержится. Лаборатории будут вводиться постепенно ещё не один год, но первые из них заработают уже в начале 2026 года. Высочайшая яркость синхротронного излучения СКИФа поможет учёным заглянуть вглубь вещества с ещё большей детализацией, чем когда бы то ни было.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Большой адронный коллайдер наработал миллион терабайт данных — и скоро выдаст ещё больше
ЦЕРН разогнал производство антивещества в восемь раз: «10 лет назад это сочли бы научной фантастикой»
Китай отложил создание ускорителя для массового производства «частиц Бога» — пока на пять лет
Астрономы впервые напрямую увидели, как астероиды столкнулись в другой звёздной системе
iRU запустила сервисную программу «iRU рядом» — поддержка ИТ-оборудования по международным стандартам
Учёные «оживили» экзоскелеты мёртвых ракообразных — и получили роботов
Теги: скиф, российские разработчики, ускоритель частиц
скиф, российские разработчики, ускоритель частиц
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.