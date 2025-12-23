По основному накопительному кольцу российского синхротрона СКИФ впервые пронёсся рабочий пучок электронов

Под Новосибирском достигнут важный этап в создании Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) — первой в России установки синхротронного излучения четвертого поколения (4+), которая станет самым мощным в мире источником такого света. 22 декабря 2025 года учёные успешно переправили пучок электронов с энергией 3 гигаэлектронвольта (ГэВ) из бустерного синхротрона в основное накопительное кольцо. Работа не за горами.

Периметр бустерного кольца достигает 158 метров. В этом кольце пучок электронов в электромагнитном канале за полсекунды будет разгоняться до 3 ГэВ — энергии, на которой будет работать синхротрон. По достижении этой отметки пучок по 220-метровому транспортному тоннелю будет влетать в основное накопительное кольцо периметром 476 м.

В основном кольце электроны будут разгоняться до околосветовой скорости, после чего смогут возбуждать вторичное рентгеновское излучение на специальных портах. Каждый такой порт будет выходить в лабораторию на испытательную установку. Лабораторий, или испытательных станций, по периметру основного кольца будет 30 штук — все для разных задач, от биологии до материаловедения.

Монтаж бустерного кольца начался в ноябре 2024 года. Первые пучки по кольцу запустили в августе 2025 года. В ноябре СКИФ был готов на 95 %. И хотя проект из-за санкций немного запаздывает, его реализация идёт близко к утверждённому графику. Во всяком случае, пучок с рабочей энергией 3 ГэВ запущен в основное накопительное кольцо, что зафиксировали датчики. Похоже, первая научная работа на установке не задержится. Лаборатории будут вводиться постепенно ещё не один год, но первые из них заработают уже в начале 2026 года. Высочайшая яркость синхротронного излучения СКИФа поможет учёным заглянуть вглубь вещества с ещё большей детализацией, чем когда бы то ни было.