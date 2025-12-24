Сегодня 24 декабря 2025
«Роскосмос» собрался построить российскую электростанцию на Луне к 2036 году

В декабре 2025 года госкорпорация «Роскосмос» заключила государственный контракт с Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина на выполнение работ по созданию российской лунной электростанции, сообщается в телеграм-канале ведомства. Реализация проекта рассчитана на период с 2025 по 2036 год, с развёртыванием станции на поверхности спутника не позже указанного срока.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Лунная электростанция предназначена для долговременного энергоснабжения различных потребителей, включая луноходы, научные обсерватории и другие элементы российской лунной программы. Кроме того, она будет поддерживать инфраструктуру Международной научной лунной станции, в том числе объекты зарубежных партнеров. В рамках контракта предусмотрены разработка специализированных космических аппаратов, наземно-экспериментальная отработка технологий, проведение лётных испытаний и непосредственное развертывание инфраструктуры на Луне.

Проект реализуется совместными усилиями нескольких ключевых организаций: «Роскосмос» выступает координатором, «Росатом» отвечает за ядерные технологии энергоснабжения, а Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» участвует в научных и конструкторских разработках. Создание лунной электростанции считается значимым шагом к переходу от эпизодических миссий к постоянному присутствию на Луне и развитию долгосрочных научных исследований.

Не исключено, что на каком-то этапе проект будет разрабатываться совместно с китайскими коллегами. Уже есть договорённость создавать международную лунную база долговременного присутствия человека совместно с Китаем. Часть технологий может быть отработана на МКС и на будущей Российской орбитальной станции (РОС). Например, полностью автоматическое обслуживание объекта без участия экипажа. РОС решено оставить на орбите МКС и создавать с привязкой к ней, что облегчит сборку станции на всех этапах.

лунная база, электропитание, российские разработчики
