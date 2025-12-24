Huawei анонсировала мобильную точку доступа, которая внешне вообще не похожа на мобильную точку доступа

Huawei представила портативную точку доступа нового типа, и она имеет радикальные внешние отличия от привычных карманных устройств Wi-Fi. Гаджет получил название Huawei Mobile WiFi X — компания кратко рассказала о нём в тизерном видео.

Хотспот Huawei Mobile WiFi X «меняет представление о сетевой мобильности», обещает производитель. Устройство отличают несколько встроенных в X-образный корпус антенн. Он по-своему балансирует эстетику, удобство и комфортную работу — мобильная точка доступа окажется полезной для любителей вести эфиры на открытом воздухе и вообще для создателей мобильного контента.

Дизайн устройства действительно удивляет. Huawei Mobile WiFi X имеет вид не плоского моноблока — раскладную конструкцию можно развернуть и поставить на стол во время работы. Такое решение позволяет активнее использовать антенны, а они помогают повысить скорость подключения и способствуют стабильности связи. На корпусе устройства имеется встроенный дисплей — на него выводятся текущее время, уровень заряда батареи, уровень сигнала, статус подключения, название оператора связи и количество подключённых устройств.

Упоминание о Huawei Mobile WiFi X заметили в приложении Huawei Smart Life, в котором можно подключаться к хотспоту и настраивать его. Технические характеристики и стоимость устройства производитель пока не раскрывает, но известно, что в продажу оно поступит в марте 2026 года.