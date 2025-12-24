Сегодня 24 декабря 2025
Huawei анонсировала мобильную точку дост...
Новости Hardware

Huawei анонсировала мобильную точку доступа, которая внешне вообще не похожа на мобильную точку доступа

Huawei представила портативную точку доступа нового типа, и она имеет радикальные внешние отличия от привычных карманных устройств Wi-Fi. Гаджет получил название Huawei Mobile WiFi X — компания кратко рассказала о нём в тизерном видео.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

Хотспот Huawei Mobile WiFi X «меняет представление о сетевой мобильности», обещает производитель. Устройство отличают несколько встроенных в X-образный корпус антенн. Он по-своему балансирует эстетику, удобство и комфортную работу — мобильная точка доступа окажется полезной для любителей вести эфиры на открытом воздухе и вообще для создателей мобильного контента.

Дизайн устройства действительно удивляет. Huawei Mobile WiFi X имеет вид не плоского моноблока — раскладную конструкцию можно развернуть и поставить на стол во время работы. Такое решение позволяет активнее использовать антенны, а они помогают повысить скорость подключения и способствуют стабильности связи. На корпусе устройства имеется встроенный дисплей — на него выводятся текущее время, уровень заряда батареи, уровень сигнала, статус подключения, название оператора связи и количество подключённых устройств.

Упоминание о Huawei Mobile WiFi X заметили в приложении Huawei Smart Life, в котором можно подключаться к хотспоту и настраивать его. Технические характеристики и стоимость устройства производитель пока не раскрывает, но известно, что в продажу оно поступит в марте 2026 года.

Источник:

huawei, точка доступа, дизайн
