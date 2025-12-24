Симулятор первого российского магазинчика для гиков «Ларёк на улице Ленина» не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость

Московская студия perelesoq (Torn Away) в преддверии Нового года вернулась с новостями о ходе разработки и сроках выхода своей игры «Ларёк на улице Ленина» (Lenin Street Geek Shop) — симулятора первого в России ларька для гиков.

Напомним, «Ларёк на улице Ленина» была официально представлена в январе и готовилась к премьере на протяжении оставшейся части 2025 года, однако разработка игры затянулась.

Как стало известно, «Ларёк на улице Ленина» откроется лишь в 2026 году. Команда работает над проектом без инвестиций и издателя, поэтому возможности расширить коллектив и ускорить производство нет.

Разработчики отметили, что, несмотря на кажущуюся простоту, «Ларёк на улице Ленина» — довольно комплексная игра с вариативным сюжетом, множеством персонажей и товаров, экономической системой и механиками прогресса.

Анонс сопровождался новогодним трейлером, озвученным официальным голосом телеканала «СТС» и многих российских реклам Сергеем Чонишвили. Ролик содержит нецензурную лексику, поэтому прикрепить его мы не можем.

Из хороших новостей — в ближайшем будущем разработчики планируют приоткрыть «Ларёк на улице Ленина» для пользователей Steam в рамках публичного тестирования. Сроки проведения испытаний не уточняются.

В полной версии обещают отсылки ко множеству феноменов поп-культуры, возможность обсчитывать и задабривать клиентов, нелегальные способы развития бизнеса, элементы выживания и полную поддержку русского языка.