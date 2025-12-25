Сегодня 25 декабря 2025
Европа буксует на «зелёном» повороте: возобновляемая энергия заняла лишь четверть рынка

Евростат, как крупнейшая в ЕС бюрократическая машина, работает медленно, но верно. На днях эта организация, ответственная за поставку ключевых данных для планирования дел в Европе, подвела итоги выработки и потребления энергии в регионе в 2024 году. Выяснилось, что 25,2 % потреблённой в ЕС энергии пришлось на возобновляемые источники. С одной стороны — это вдохновляет борцов за экологию, но целевые показатели продолжают страдать.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

В годовом исчислении — в период с 2023 по 2024 год включительно — прирост потребления чистой энергии составил 0,7 %. Целью 2030 года заявлено потребление 42,5 % возобновляемой энергии из всех источников. Тем самым для достижения целевого показателя требуется увеличить долю потребления «зелёной» энергии ещё на 17,3 %, что потребует среднегодового роста на 2,9 % в период с 2025 по 2030 год. На этом фоне прошлогодний годичный прирост на уровне 0,7 % — это чревато провалом целей.

Самая высокая доля общего потребления энергии из возобновляемых источников в ЕС зафиксирована в Швеции (62,8 %). Швеция в основном использует энергию из твёрдой биомассы (отходы древесины), гидроэнергетику и ветер. За ней следует Финляндия (52,1 %), также использующая твёрдую биомассу, ветер и гидроэнергетику, в то время как Дания заняла среди лидеров третье место (46,8 %), где большая часть возобновляемой энергии поступает от сжигания отходов древесины (твёрдой биомассы), ветра и биогаза.

Источник изображения: Eurostat

Аутсайдерами в деле потребления энергии из возобновляемых источников стали Бельгия (14,3 %), Люксембург (14,7 %) и Ирландия (16,1 %). График выше даёт ясное понимание о вкладе каждой из стран ЕС в очищение Европы от сжигания полезных ископаемых.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: возобновляемая энергия, европейцы
