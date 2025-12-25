На «Кинопоиске» появится ИИ-помощник для подбора фильмов и сериалов

В 2026 году в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» начнёт работать ассистент с искусственным интеллектом на основе моделей Alice AI от «Яндекса», который поможет зрителям подбирать фильмы и сериалы. Об этом гендиректор платформы Александр Дунаевский рассказал в интервью «Коммерсанту».

При составлении рекомендаций ИИ будет учитывать историю просмотра пользователя, его подписки на страницы актёров, предпочтения тех, кого он добавил в друзья, и других зрителей с похожими вкусами. Рейтинги лент, жанры и интерес проектов он станет рассматривать в контексте индивидуальных предпочтений зрителя; ещё один фактор — поведенческий: система учтёт, досматривают ли люди эту картину или сериал до конца, либо бросают её раньше.

Сейчас разрабатываются архитектура и характеристики нового помощника с ИИ. А в будущем он сможет не просто рекомендовать материалы на платформе, но также работать с контентом иных типов, в том числе изучать обсуждения фильмов и сериалов. Средства ИИ, по словам господина Дунаевского, становятся важным направлением в развлекательной отрасли — они помогают людям ориентироваться в большом объёме предложений и находить то, что интересно в первую очередь персонально для них.