Российское Yadro создаст собственный процессор для базовых станций

Российский производитель вычислительной техники Yadro работает над созданием собственного чипа для базовых станций, который планирует представить в 2028–2031 годах, сообщил замгендиректора по технологиям «ИКС Холдинга» Артём Икоев. Эксперты назвали такие сроки реальными, хотя из-за санкционных ограничений на доступ к технологиям, а также отсутствия у компании опыта и собственного производства могут возникнуть сложности.

Источник изображения: Yadro

Икоев отметил, что для оборудования операторского класса приобрести критические компоненты невозможно — этим занимаются всего три компании в мире, которые сами проектируют и сами заказывают производство. Он рассказал, что сейчас специалисты Yadro сосредоточены на достижении первых целевых характеристик у начальных прототипов. «Для нас важно освоить технологию именно создания и разработки чипов. Владеть ею и развивать в рамках своей продукции. Это перспектива трёх–пяти лет», — заявил Икоев.

В 2019 году Yadro купила 51-процентную долю в отечественном разработчике микропроцессорных ядер Syntacore — одном из основателей открытого международного консорциума RISC-V Foundation. А в 2021 году компания объявила о планах создать собственный чип по 12-нм техпроцессу на архитектуре RISC-V.

В Yadro не ответили «Коммерсанту» на вопросы о сумме инвестиций в проект по созданию чипа для базовых станций, архитектуре и топологии нового процессора. По оценкам источника издания на рынке микроэлектроники, реализация проекта обойдётся компании в $100–300 млн до выхода на рынок, причём большая часть средств будет направлена на разработку архитектуры, лицензирование, прототипирование на фабрике и создание программного обеспечения. Он также сообщил, что для выхода на окупаемость потребуется выпуск сотен тысяч чипов в год. В числе препятствий для реализации проекта источник назвал санкционные ограничения на доступ к технологиям, отсутствие опыта и ограниченный рынок сбыта.

В свою очередь, гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов отметил, что Yadro могла бы использовать для этих задач процессор Baikal-S, «который уже разработан и применяется в отечественных серверах».

Директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко полагает, что основные сложности при реализации проекта будут лежать в плоскости производства: «Сейчас производства чипов тоньше 90 нм в РФ нет, а из-за санкций реализовать это в Китае также не так просто». Он напомнил, что, согласно нацпроекту «Экономика данных», необходимо произвести и установить 75 тыс. базовых станций до 2030 года. «Этого объёма в моменте должно быть достаточно, чтобы выйти в ноль при условии продолжения субсидирования программы государством. Однако здесь потенциально возникают сложности, поскольку с 2026 года субсидирование разработки базовых станций сокращается», — предупредил эксперт.

