Представлен смартфон с «лучшей камерой 2026 года» — Xiaomi 17 Ultra и версия Leica Edition с механическим кольцом зума

Компания Xiaomi официально анонсировала флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra, а также его специальную версию Leica Edition. Презентация состоялась в Китае, и новинка стала одним из самых заметных обновлений линейки Ultra за последние годы — как с точки зрения дизайна, так и по части камеры, производительности и других возможностей.

Xiaomi 17 Ultra стал первым смартфоном серии Xiaomi Ultra с плоским экраном и полностью ровной рамкой — прежние модели отличались экранами с закруглёнными краями. Аппарат получил 6,9-дюймовую OLED-панель M10 LTPO с разрешением 2K (2608 × 1200 пикселей), адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 кд/м². Поддерживаются HDR10+ и Dolby Vision.

Толщина корпуса составляет 8,29 мм — это самый тонкий Xiaomi Ultra на сегодняшний день. Стандартная версия доступна в четырёх цветах, включая «звёздно-зелёный» вариант с «минеральной» текстурой задней панели. Специальная версия Leica Edition получила дизайн, вдохновлённый камерами Leica M-серии: двухцветный корпус, рифлёную рамку и фирменный красный логотип Leica.

Ключевой акцент в Xiaomi 17 Ultra сделан на системе камер — компания называет её лучшей основной камерой 2026 года. Основной модуль — 50-Мп камера с оптикой Leica и 1-дюймовым сенсором Light Fusion 1050L с технологией LOFIC, обеспечивающей аппаратный HDR и улучшенную съёмку в сложных условиях освещения. Дополняет её 200-Мп модуль с телеобъективом Leica и новым сенсором Samsung HPE размером 1/1,4″, который поддерживает непрерывный оптический зум в диапазоне 75–100 мм с возможностью приближения вплоть до 400 мм. Третья камера — 50-Мп широкоугольный модуль. Также реализован специальный режим Fireworks Mode, в котором ИИ анализирует сцену и корректирует экспозицию покадрово.

В основе смартфона лежит Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный системой усиления сигнала с пятью специализированными чипами. Поддерживаются 51 диапазон 4G/5G, UWB-связь и спутниковые функции. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6800 мА·ч с поддержкой 90-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и реверсивной зарядки.

Одной из неожиданных функций Xiaomi 17 Ultra стала расширенная двусторонняя интеграция с экосистемой Apple. Пользователи смогут управлять смартфоном Xiaomi с iPhone, а также зеркально контролировать iPhone, iPad и Mac прямо с устройства Xiaomi. Поддерживается и полноценное зеркалирование между смартфонами Xiaomi.

Помимо необычного дизайна Xiaomi 17 Ultra Leica Edition получил механическое кольцо Master Zoom Ring вокруг модуля камер, позволяющее физически управлять зумом, экспозицией и балансом белого. Эксклюзивно для этой версии также доступны режимы Leica Moment с имитацией классических CCD-камер и чёрно-белых плёнок, формат кадра 3:2, а также аппаратный чип шифрования и поддержка двойной спутниковой связи BeiDou и TianTong. В комплект входит подарочный набор с чехлом, крышкой объектива и аксессуарами.

Продажи Xiaomi 17 Ultra и Leica Edition в Китае стартуют 27 декабря. Цены начинаются с 6999 юаней ($995) за версию с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти. Модификация с тем же объёмом накопителя, но с 16 Гбайт оперативной памяти, обойдётся в 7499 юаней ($1066), версия Xiaomi 17 Ultra с 16 Гбайт оперативной и 1 Тбайт встроенной памяти оценена в 8499 юаней ($1209). В свою очередь, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition будет предлагаться в версиях с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт либо 1 Тбайт постоянной памяти за 7999 юаней ($1138) и 8999 юаней ($1280) соответственно.