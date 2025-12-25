Сегодня 25 декабря 2025
Смартфон OnePlus Turbo с батареей на 9000 мА·ч показался на реальных фото

Ожидается, что в скором времени состоится официальная презентация среднебюджетного смартфона OnePlus Turbo, который обладает внушительными характеристиками для устройств этого сегмента. В преддверии этого события в интернете появились фотографии, раскрывающие внешний облик новинки.

Источник изображений: androidheadlines.com

OnePlus Turbo разрабатывается под кодовым именем Prado, и вендор фактически анонсировал его на прошлой неделе. Не так давно глава китайского подразделения OnePlus Ли Цзе Луи (Li Jie Louis) сообщил о скором запуске линейки Turbo в своём аккаунте в соцсети Weibo, заявив, что входящие в неё модели предложат «пугающе высокую» производительность, время автономной работы и игровые возможности по сравнению с другими смартфонами средней ценовой категории.

Смартфоны новой линейки OnePlus будут выпускаться под брендом Turbo только на китайском рынке, а в других странах они выйдут под маркой Nord. По данным источника, смартфон действительно сможет предложить впечатляющие характеристики. Ожидается, что его оснастят аккумуляторной батареей ёмкостью 9000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт. Также упоминается 6,8-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Аппаратной основой устройства должен стать восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Визуально OnePlus Turbo сильно похож на другие смартфоны, выпущенные вендором за последнее время. Он получил достаточно крупный модуль основной камеры, расположенный в верхнем левом углу тыльной стороны корпуса и объединяющий основной модуль на 50 Мп с широкоугольным сенсором на 8 Мп. Корпус смартфона преимущественно выполнен из пластика, что также указывает на относительно невысокую розничную цену устройства.

OnePlus Turbo появится на рынке как минимум в двух цветовых вариантах — синем и чёрном. На опубликованных в сети фото демонстрируется версия смартфона в синем цвете. По данным источника, запуск нового смартфона состоится к марту следующего года. Это означает, что вендор может показать новинку на ежегодной выставке MWC 2026, которая пройдёт в Барселоне со 2 по 5 марта.

Источник:

