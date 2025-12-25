Сегодня 25 декабря 2025
Stardew Valley без предупреждения вышла на Nintendo Switch 2 с бесплатным апгрейдом и локальным кооперативом на четверых

Симулятор фермерской жизни Stardew Valley от разработчика Эрика Барона (Eric Barone), более известного как ConcernedApe, уже вышел на большинстве современных платформ, а теперь к ним добавилась ещё одна.

Источник изображений: Nintendo

Как подметил портал Gematsu, 25 декабря 2025 года без предварительного уведомления Stardew Valley поступила в продажу для гибридной консоли Nintendo Switch 2 по цене $15. Владельцам игры на оригинальной Switch доступен бесплатный апгрейд.

Издание Stardew Valley для Switch 2 было подтверждено в рамках сентябрьского выпуска Nintendo Direct. Релиз ожидался прошедшей осенью, но так и не состоялся. На прошлой неделе, однако, ConcernedApe намекал на скорые новости о порте.

Stardew Valley на Nintendo Switch 2 предлагает опциональное управление в режиме мыши, локальный кооператив на четырёх человек и онлайновый мультиплеер на восьмерых пользователей.

Кроме того, благодаря функции GameShare обладатель Stardew Valley на Nintendo Switch 2 сможет пригласить в игру трёх друзей (в том числе с оригинальной Switch), даже если сами они копией не владеют.

Stardew Valley дебютировала 26 февраля 2016 года на ПК, а с тех пор добралась до PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android. За неполные девять лет с релиза продажи игры на всех платформах превысили 41 млн копий.

В настоящее время для Stardew Valley готовится обновление 1.7. Судя по недавнему тизеру от ConcernedApe, в планах на патч значится гораздо больше, чем дежурные улучшения. Релиз, впрочем, ожидается нескоро.

stardew valley, concernedape, симулятор жизни
