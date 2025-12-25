Анонсированы умные часы Xiaomi Watch 5 с поддержкой eSIM и AMOLED-дисплем

Компания Xiaomi представила в Китае флагманские умные часы Xiaomi Watch 5, получившие яркий AMOLED-дисплей и поддержку eSIM.

Умные часы Xiaomi Watch 5 оснащены 47-мм стальным корпусом с 1,54-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480×480 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 1500 кд/м2. Дисплей окаймляет узкая рамка шириной 2,6 мм. Для защиты от повреждений используется покрытие из синтетического сапфирового стекла.

Сообщается, что корпус смарт-часов изготовлен из цельного куска нержавеющей стали 316L и прошёл полировку в 36 этапов для обеспечения глянцевой поверхности с непрерывными линиями.

Смарт-часы базируются на чипах Snapdragon W5 Gen 1 и Hengxuan BES2800. Для управления функциями используется Xiaomi HyperOS 3.

Устройство обеспечивает непрерывный мониторинг частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови SpO₂ и уровня стресса, выполняет замер ЭКГ, позволяет отслеживать качество сна с использованием ИИ. Также сообщается о поддержке более 150 спортивных режимов и более 80 предустановленных курсах на основе тренажеров с 3D-анимацией.

Спецификации Xiaomi Watch 5 включают адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.4, Wi-Fi 2,4 ГГц, чип NFC и поддержку eSIM, что позволяет использовать смарт-часы для бесконтактной оплаты покупок через терминал или в качестве автомобильного ключа. Также есть динамик и микрофон для связи через подключённый смартфон.

Часы обладают водонепроницаемостью 5 ATM, что позволяет их использовать на тренировках по плаванию. Также поддерживаются системы спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, GALILEO и QZSS. Аккумулятор ёмкостью 930 мА·ч обеспечивает до 6 дней работы без подзарядки в обычном режиме и до 18 дней в режиме энергосбережения.

Размеры корпуса смарт-часов составляют: 47,4 × 47,4 × 12,3 мм, вес без ремешка — 56 г.

Цена Xiaomi Watch 5 с ремешком из фторэластомера чёрного или зелёного цвета — $284, с кожаным ремешком чёрного или коричневого цвета — $327.