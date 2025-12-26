Сегодня 26 декабря 2025
Крупнейшие операторы вернули россиянам б...
Крупнейшие операторы вернули россиянам безлимитный мобильный интернет

Четыре основных российских мобильных оператора осенью вернули в свой ассортимент тарифы с безлимитным интернетом — они предлагаются частным и корпоративным клиентам. На эти тарифы сейчас приходится большинство подключений, рассказали в МТС, «МегаФоне», «Билайне» и T2. Безлимитный интернет помогает им конкурировать с банковскими виртуальными операторами, а риск из-за регулярных отключений мобильного интернета для них теперь минимальный.

Источник изображения: Jacob Townsend / unsplash.com

Источник изображения: Jacob Townsend / unsplash.com

Первым безлимитный интернет в новые тарифы «Хватит!» и Black ещё 3 сентября ввёл T2, обращает внимание Forbes, а вскоре он появился и в тарифе Premium. Спустя почти месяц, 2 октября, аналогичное предложение «Управляй! Менеджер» появилось в корпоративной линейке «МегаФона», а 20 октября безлимитный интернет появился на тарифах «Управляй! Руководитель» и «Управляй! Директор». Для новых абонентов МТС 20 ноября представил тариф Red с теми же возможностями. В декабре для корпоративных абонентов «Билайна» дебютировал тариф «Безлимитное решение».

T2 был вынужден пойти на радикальную меру, чтобы повысить свою конкурентоспособность, пояснили в операторе, и безлимитный интернет пользуется большим спросом. «Наше обновление тарифной линейки — необходимое для балансировки рынка явление. „Хватит!“ — сейчас флагманский продукт оператора, и большинство новых подключений приходится именно на него», — рассказали в T2. На тарифы линейки «Управляй!» приходятся более половины подключений корпоративных клиентов, отметили в «МегаФоне». Доля Red сейчас составляет 60 % продаж из всех тарифов, сообщили в МТС. И в «Билайне» тариф «Безлимитное решение» с абонентской платой 500 руб. в месяц стал наиболее востребованным у корпоративных клиентов.

Основные операторы мобильной связи сменили стратегию из-за действий виртуальных операторов, которые в 2025 году начали демпинговать — на конец первого полугодия услугами последних пользовались 21 млн абонентов, подсчитали аналитики, и это на 58 % больше, чем в прошлом году. К концу текущего года у виртуальных операторов будет уже 23,4 млн абонентов, что соответствует рост почти в 3,4 раза за пять лет. «Большая четвёрка» ответила на эти действия не только безлимитным интернетом, но также дополнительными экосистемными предложениями и новыми функциями связи.

Источник изображения: PodMatch / unsplash.com

Источник изображения: PodMatch / unsplash.com

В действительности не все безлимиты являются таковыми, и пользоваться ими могут не все, обращают внимание опрошенные Forbes эксперты. Безлимит в тарифе Red от МТС действует только первый месяц, а далее трафик ограничивается 50 Гбайт; у «МегаФона» и «Билайна» предложение действительно только для корпоративных клиентов, зато T2 гарантировал за безлимитный интернет абонентскую плату в размере 390, а не 800 руб. в месяц до 2027 года. Операторы могут сражаться за абонентов, которые пострадали от введённого ранее норматива в 20 SIM-карт на человека, считают эксперты. А с учётом замедления YouTube и регулярных отключений мобильного интернета риск представляется минимальным.

Ранее безлимитный интернет предлагала вся «большая четвёрка», но в 2021 году операторы начали выводить его из тарифной линейки из-за высокого спроса: впервые с 2011–2012, когда заработали сети LTE, средняя скорость в них упала до минимальных 21,7 Мбит/с. Развитие сетей отставало от потребления трафика: во II квартале 2021 года годовой рост потребления трафика был 30 %, а за два года он составлял 110 %.

III квартал 2025 года ознаменовался новой волной ценовых войн у операторов: если раньше мобильный интернет был доступен только на премиальных тарифах, то сейчас он снова становится «народным». Тем более, что модернизация сетей продолжается, и вопрос с оборудованием уже не стоит так остро, как это было два или три года назад. В некоторых случаях безлимитный интернет всё-таки имеет некоторые ограничения: урезание скорости по достижении порога трафика, замедление в часы пик или невозможность в полной мере пользоваться подключением вне смартфона — некоторые из этих ограничений абонентам удаётся обойти, но число таких абонентов минимально, указывают эксперты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: россия, мобильная связь, безлимит, тарифы
