Нашлась единственная уцелевшая копия ОС Unix v4 — про неё забыли на 52 года

В Школе вычислительной техники при Университете Юты (США) нашли и восстановили магнитную ленту, на которой оказалась единственная из известных копий операционной системы Unix v4 — первой, чьё ядро, драйверы и основные утилиты были написаны на новомодном в те времена языке C.

Девятидорожечная лента производства 3M датируется 1973 годом — пролежав более полувека, она сохранила «довольно хорошие шансы на восстановление». Само восстановление провёл специалист по работе с архивными материалами Эл Коссоу (Al Kossow) из Bitsavers — он сделал это, «записав данные с усилителя сигнала считывающей головки магнитной ленты и использовав многоканальный аналого-цифровой преобразователь, который транслировал их в примерно 100 Гбайт оперативной памяти, а затем в программу анализа [записи с ленты], созданную Леном Шустеком (Len Shustek)».

Восстановленные данные заняли всего 40 Мбайт — они доступны для скачивания вместе с инструкцией по запуску ОС, хотя в один клик сделать это не получится. Необходимо создать загрузочную среду и скомпилировать систему, как это делалось в то время. Unix v4 работал на продвинутом по тем временам мини-компьютере DEC PDP-11, который эмулировали при помощи SimH. Задачу по восстановлению Unix v4 решала целая группа специалистов, основная работа которых состояла в изучении старой платформы с плохой документацией. На момент выпуска система оставалась экспериментальным проектом.

Лента с Unix v4 попала к Мартину Ньюэллу (Martin Newell) — это он разработал оригинальную версию знаменитого чайника, ставшего неотъемлемой частью 3D-программ по всему миру. А ещё в коде встречается столь же знаменитый комментарий «никто не ждёт, что вы это поймёте» (you are not expected to understand this).