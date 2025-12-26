Сегодня 26 декабря 2025
Главным словом 2025 года среди игроков «Мира танков» стал крик души

Конец декабря — время подведения итогов уходящего года, и «Леста Игры» решила не отставать от тренда. Студия выяснила самое популярное слово последних 12 месяцев среди пользователей сетевого танкового экшена «Мир танков».

Источник изображения: «Леста Игры»

Источник изображения: «Леста Игры»

Как стало известно, чаще всего за 2025 год игроки «Мира танков» оставляли в чате крик души — самым популярным словом в сообществе оказалось «ААААААААААА». Разработчики признались, что «сами в шоке».

«Именно это вы пишете, когда в самый неподходящий момент перезаряжается орудие, когда находите укрытие в безвыходной ситуации, когда до захвата базы остались считаные секунды», — объяснили в «Леста Игры».

Чтобы увековечить данный факт, в «Мир танков» добавят декаль «ААААААААААА». В «Леста Игры» отметили, что в 2025 году пользователи также часто писали в чатах слова на букву «с» и «б», но декаль с ними студия сделать не может.

«Официальное пожелание на 2026 год: желаем всем кричать «ААААААААААА» пореже. А если кричать — то исключительно от радости!» — подчеркнули разработчики «Мира танков».

Сейчас «Мир танков» празднует приближение Нового года. Вплоть до 28 января в игре проходит тематическое событие «Наш новый год» с актёром Сергеем Буруновым в роли Деда Мороза.

В августе авторы «Мира танков» представили план развития игры до конца 2026 года. Дорожная карта включает крупные изменения режима «Линия фронта», преображение события «На Марс!», переработку экипажа и другие улучшения.

мир танков, леста игры, экшен
