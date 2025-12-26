Главным словом 2025 года среди игроков «Мира танков» стал крик души

Конец декабря — время подведения итогов уходящего года, и «Леста Игры» решила не отставать от тренда. Студия выяснила самое популярное слово последних 12 месяцев среди пользователей сетевого танкового экшена «Мир танков».

Как стало известно, чаще всего за 2025 год игроки «Мира танков» оставляли в чате крик души — самым популярным словом в сообществе оказалось «ААААААААААА». Разработчики признались, что «сами в шоке».

«Именно это вы пишете, когда в самый неподходящий момент перезаряжается орудие, когда находите укрытие в безвыходной ситуации, когда до захвата базы остались считаные секунды», — объяснили в «Леста Игры».

Чтобы увековечить данный факт, в «Мир танков» добавят декаль «ААААААААААА». В «Леста Игры» отметили, что в 2025 году пользователи также часто писали в чатах слова на букву «с» и «б», но декаль с ними студия сделать не может.

«Официальное пожелание на 2026 год: желаем всем кричать «ААААААААААА» пореже. А если кричать — то исключительно от радости!» — подчеркнули разработчики «Мира танков».

Сейчас «Мир танков» празднует приближение Нового года. Вплоть до 28 января в игре проходит тематическое событие «Наш новый год» с актёром Сергеем Буруновым в роли Деда Мороза.

В августе авторы «Мира танков» представили план развития игры до конца 2026 года. Дорожная карта включает крупные изменения режима «Линия фронта», преображение события «На Марс!», переработку экипажа и другие улучшения.