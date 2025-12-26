Популярный криптокошелёк Trust Wallet взломали — у пользователей украли $7 млн, но разработчики пообещали всё возместить

Разработчик криптовалютного кошелька Trust Wallet сообщил об инциденте в области кибербезопасности, который затронул одну версию приложения в формате расширения для браузера. В результате взлома злоумышленники похитили средства на сумму, по разным оценкам, от $6 млн до $7 млн.

Инцидент предал огласке специализирующийся на криптовалютах частных детектив, известный под псевдонимом ZachXBT — он сообщил, что за непродолжительный промежуток времени несколько пользователей Trust Wallet пожаловались на исчезновение средств с адресов своих кошельков. Причину произошедшего ему пока установить не удалось, но жалобы совпали с недавним обновлением расширения Trust Wallet для браузера Chrome. Добычей неизвестных злоумышленников стали активы на сумму более $6 млн, заявил ZachXBT.

Факт инцидента в области безопасности подтвердили и разработчики Trust Wallet, которые порекомендовали обновить расширение для браузера с версии 2.68 до 2.69 — необновлённый вариант расширения настоятельно советовали отключить и не пользоваться им до установки более свежей версии, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Все остальные версии расширения Trust Wallet инцидент не затронул.

Основатель криптобиржи и владелец проекта Trust Wallet Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) пообещал, что разработчики приложения покроют понесённые убытки, и сейчас средства пользователей расширения в безопасности. С января по начало декабря 2025 года объёмы краж криптовалюты превысили $3,41 млрд — за аналогичный период минувшего года этот показатель был $3,38 млрд, подсчитали в Chainalysis.