Сегодня 26 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Популярный криптокошелёк Trust Wallet вз...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Популярный криптокошелёк Trust Wallet взломали — у пользователей украли $7 млн, но разработчики пообещали всё возместить

Разработчик криптовалютного кошелька Trust Wallet сообщил об инциденте в области кибербезопасности, который затронул одну версию приложения в формате расширения для браузера. В результате взлома злоумышленники похитили средства на сумму, по разным оценкам, от $6 млн до $7 млн.

Источник изображения: Michael Förtsch / unsplash.com

Источник изображения: Michael Förtsch / unsplash.com

Инцидент предал огласке специализирующийся на криптовалютах частных детектив, известный под псевдонимом ZachXBT — он сообщил, что за непродолжительный промежуток времени несколько пользователей Trust Wallet пожаловались на исчезновение средств с адресов своих кошельков. Причину произошедшего ему пока установить не удалось, но жалобы совпали с недавним обновлением расширения Trust Wallet для браузера Chrome. Добычей неизвестных злоумышленников стали активы на сумму более $6 млн, заявил ZachXBT.

Факт инцидента в области безопасности подтвердили и разработчики Trust Wallet, которые порекомендовали обновить расширение для браузера с версии 2.68 до 2.69 — необновлённый вариант расширения настоятельно советовали отключить и не пользоваться им до установки более свежей версии, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Все остальные версии расширения Trust Wallet инцидент не затронул.

Основатель криптобиржи и владелец проекта Trust Wallet Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) пообещал, что разработчики приложения покроют понесённые убытки, и сейчас средства пользователей расширения в безопасности. С января по начало декабря 2025 года объёмы краж криптовалюты превысили $3,41 млрд — за аналогичный период минувшего года этот показатель был $3,38 млрд, подсчитали в Chainalysis.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В 2025 году хакеры установили рекорд по кражам криптовалюты — на сумму $2,7 млрд
Россиянам могут разрешить торговать криптовалютой — но с лимитами, а ещё придётся сдавать тест
Россия заполняется майнерами — в 2025 году количество ферм выросло почти в 1,5 раза
Поддельный домен активации Windows распространял вредоносные скрипты PowerShell
Хакеры сломали французскую почту и её банковскую службу с помощью DDoS-атаки
Россияне подали иск к Роскомнадзору и Минцифры за блокировку звонков в Telegram и WhatsApp
Теги: trust wallet, криптовалюта, уязвимость
trust wallet, криптовалюта, уязвимость
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.