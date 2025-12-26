Сегодня 26 декабря 2025
Производитель российского аналога Lego выпустил модель Близняшки из Atomic Heart — робот-балерина может принимать «эффектные позы»

Компания «Рубрик», которая позиционирует себя как производитель конструкторов про «российский культурный код», сообщила о выпуске набора по ретрофутуристическому шутеру Atomic Heart от кипрской студии с российскими корнями Mundfish.

Источник изображения: Steam (Misty)

Источник изображения: Steam (Misty)

Комплект называется «Близняшка» и представляет собой сборную фигурку одноимённого робота-балерины, выступающего в роли телохранителя учёного Дмитрия Сеченова и ставшего символом игры.

Модель состоит из 677 деталей, возвышается на 36 см и может принимать «эффектные позы» (двигаются голова, руки, ноги, пальцы). В состав входит сменный торс (отличает Левую Близняшку от Правой), подставка и банка сгущенки.

Источник изображений: «Рубрик»
Как отмечают в «Рубрике», Близняшка воссоздана с вниманием к деталям и максимально приближена к прототипу в плане формы и пропорций. Выпуск набора прокомментировал основатель и гендиректор «Рубрика» Айнар Абдрахманов.

«Реалистично передать изящный женский силуэт в конструкторе — сложно. На российском рынке за такую задачу никто не брался, однако мы в "Рубрике" любим вызовы и, на наш взгляд, у нас это получилось», — заверил Абдрахманов.

«Рубрик» также сообщает, что участие в фотосессии, приуроченной к релизу набора, приняла ставшая прототипом Близняшки в игре балерина Большого театра Анита Пудикова (см. изображение ниже).

Набор «Близняшка» от «Рубрика» продаётся за 5990 рублей на площадке Ozon. В компании рекомендуют собирать модель строго по инструкции, так как «гарантия не распространяется на восстание машин».

Источник изображения: «Рубрик»

Источник изображения: «Рубрик»

Источник:

Теги: atomic heart, mundfish, шутер, рубрик
