LG представила игровые мониторы UltraGear evo — GX9 с 5K2K и ИИ-апскейлингом, а также GM9 с 5K и MiniLED

Компания LG выпустила новую серию игровых мониторов UltraGear evo, которая включает модель UltraGear evo GX9 (39GX950B) с поддержкой разрешения 5K2K и возможностью преобразования контента с более низким разрешением в более чёткое изображение с помощью встроенной обработки с использованием ИИ.

Сверхширокоформатный монитор UltraGear evo GX9 (39GX950B) с 39-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 1500R и разрешением 5K2K обладает встроенной функцией «масштабирования 5K с помощью ИИ», которая, по словам компании, анализирует и улучшает контент до того, как он попадет на панель, стремясь к чёткости изображения класса 5K без дополнительной нагрузки на графический процессор. Монитор также получил функцию оптимизации сцены и звука с помощью ИИ.

UltraGear evo GX9 (39GX950B) относится к двухрежимным мониторам с поддержкой частоты обновления экрана 165 Гц при разрешении 5K2K и 330 Гц при разрешении WFHD, с заявленным временем отклика 0,03 мс (GtG). Также сообщается о плотности пикселей 142 PPI, сертификации VESA DisplayHDR True Black 500 и использовании фирменной технологи панели Primary RGB Tandem OLED, обеспечивающей высокую яркость, точности цветопередачи и продолжительный срока службы панели.

Новая серия также включает более компактный 27-дюймовый монитор UltraGear evo GM9 (27GM950B) с 5K MiniLED-дисплеем с 2304 зонами локального затемнения и конструкцией, ориентированной на уменьшение ореола, с использованием технологии, которую LG называет «нулевым оптическим расстоянием». Он получил те же встроенные ИИ-функции, что и 39-дюймовая модель, а также двухрежимный режим (165 Гц при разрешении 5K или 330 Гц при разрешении QHD) и заявленное время отклика 1 мс (GtG). Также монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR 1000 и обеспечивает пиковую яркость до 1250 кд/м2.

Кроме того, в новую серию входит модель 52-дюймовая 5K2K-модель 52G930B с частотой обновления 240 Гц и радиусом кривизны 1000R, но без ИИ-функций, как у моделей 39GX950B и 27GM950B.

Компания LG сообщила, что продемонстрирует линейку UltraGear evo на выставке CES 2026, включая зону «Идеальная игровая конфигурация», вдохновленную предложениями пользователей Reddit, и гоночную зону на базе SimCraft, построенную на базе 39GX950B.

LG также планирует начать в день открытия CES 2026 глобальные продажи монитора UltraGear GX7 (27GX790B), оснащённого 27-дюймовым QHD OLED-дисплеем с частотой обновления 540 Гц и режимом работы с частотой 720 Гц при разрешении 720p.