«Лорд-капитан, нам нужен ваш совет»: Owlcat Games запустила опрос на благо будущих DLC для Warhammer 40,000: Rogue Trader

Несмотря на две большие игры в производстве, Owlcat Games не забывает о Warhammer 40,000: Rogue Trader и готовит для партийной RPG новые дополнения, с чем студии понадобилась помощь фанатов.

Owlcat Games у себя в соцсетях объявила о запуске пользовательского опроса (доступен по ссылке), в рамках которого студия хочет узнать мнение игроков о некоторых аспектах вышедших DLC и повысить качество будущих аддонов.

«Лорд-капитан, нам нужен ваш совет. <...> Уделите несколько минут (около десяти — прим.), чтобы рассказать нам, что вы любите, что для вас наиболее важно и что бы вы хотели увидеть в будущих дополнениях», — объяснили в Owlcat.

В опросе присутствуют вопросы о роли и качестве компаньонов в DLC, интеграции дополнительного контента (основной квест, история союзника) в основную игру и причинах покупки аддонов для пользователей.

Ранее стало известно, что Warhammer 40,000: Rogue Trader получит второй сезонный пропуск (999 рублей в российском Steam). В его состав входит два новых сюжетных дополнения (каждое на 15 часов контента).

«Неисчислимый музеон» (выйдет во втором квартале 2026 года) отправит игроков в хранилище Некронов, а в «Процессии Проклятых» (в третьем) пользователей ждёт экспедиция к загадочному кладбищу пустотных кораблей.

Warhammer 40,000: Rogue Trader дебютировала 7 декабря 2023 года на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S, а 11 декабря 2025-го добралась до Nintendo Switch 2. Игра уже получила два DLC — Void Shadows и Lex Imperialis.