Nvidia введёт лимиты в GeForce Now — 100 часов облачного гейминга в месяц, но за доплату можно дольше

С 1 января 2026 года сервис потоковых игр GeForce Now введёт ограничение на 100 часов игрового времени в месяц почти для всех платных подписчиков. Nvidia впервые объявила об этом в конце 2024 года, но тогда это касалось только новых клиентов, а теперь затронет практически всех пользователей сервиса. Ограничение особенно неприятны на фоне астрономического роста цен на память, видеокарты, накопители и другие комплектующие для сборки игрового ПК.

В настоящее время стоимость уровней подписки GeForce Now составляет $9,99 за тарифный план Performance и $19,99 за Ultimate. За дополнительные 15 часов сверх 100 часов, входящих в подписку, будет взиматься плата в размере $2,99 и $5,99 соответственно. 15 неиспользованных часов можно перенести на следующий месяц, а бесплатный уровень по-прежнему ограничен часовыми сессиями. Исключение составляют пользователи, подписавшиеся до 17 марта 2021 года — они освобождены от ограничений, пока не отменят подписку.

По словам Nvidia ограничение введено, чтобы цены «оставались неизменными в обозримом будущем». Когда Nvidia впервые объявила об этом ограничении в 2024 году, облачный гейминг всё ещё широко рассматривался как дополнительная услуга. Но за последний год всё больше игроков переходят на стриминг игр из-за непрерывного роста цен на комплектующие для ПК и геймерские ноутбуки.

Безусловно, Nvidia GeForce Now — это фантастическое удобство для нечастой игры, большинство пользователей которой всё равно никогда не достигнут лимита в 100 часов. Но для многих игроков облачный гейминг перестал быть просто дополнительной услугой. Если они не смогут обновить свои ПК, им придётся всё больше зависеть от стриминговых игровых сервисов для запуска новейших игр. Поэтому любые ограничения в этой сфере кажутся гораздо более суровыми в 2026 году, чем это выглядело в 2024 году.

Даже пользователи, которые признают, что никогда не наиграют 100 часов, активно возмущаются новыми ограничениями, хотя Nvidia утверждает, что они затронут лишь около 6 % пользователей. Аналитики полагают, что Nvidia вводит эти ограничения сейчас в расчёте на заметное увеличение спроса на облачный гейминг в связи с ростом цен на компоненты для ПК.

Имеются обоснованные опасения, что другие игроки на рынке облачных игровых сервисов последуют примеру Nvidia и введут аналогичные или похожие схемы оплаты. Учитывая отсутствие реальных альтернатив, у геймеров может просто не остаться выхода из создавшейся ситуации.