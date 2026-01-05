Итоги 2025 года: интернет-индустрия

Продолжаем серию публикаций, посвящённых подведению итогов минувшего года в различных областях IT. Сегодня в фокусе нашего внимания — самые важные и резонансные события, оставившие заметный след в развитии интернет-отрасли и смежных сферах телекоммуникационной отрасли.

Прошедший год наконец-таки поставил точку в продолжительной «мыльной опере», связанной с запретом в США китайского сервиса коротких видео TikTok, в котором проникнутые демократическим духом и свободой власти усмотрели угрозу национальной безопасности.

Судьба сервиса, используемого 170 миллионами американцев, оставалась неопределённой на протяжении более чем 18 месяцев после того, как в 2024 году Конгресс Соединённых Штатов принял закон, предписывающий компании ByteDance — владельцу TikTok — продать американские активы медиаплощадки и передать их под контроль местных бизнес-структур. Первоначальный срок для реализации всех сопутствующих мероприятий был назначен на 19 января 2025 года, однако из-за разногласий сторон процесс застопорился, и после многочисленных отсрочек сделка была заключена лишь во второй половине декабря, а завершить все связанные с ней юридические и технические процедуры планируется к 22 января 2026 года.

Согласно достигнутым договорённостям, ByteDance в рамках подписанного с группой американских инвесторов соглашения создаст совместное предприятие TikTok USDS Joint Venture LLC. Со стороны США в сделке будут задействованы Oracle, Silver Lake Management и MGX, которые будут отвечать за защиту персональных данных пользователей национального сегмента TikTok, модерацию контента и безопасность рекомендательного алгоритма. Управляться организация будет советом директоров из семи человек, большинство голосов в котором будет за американцами.

Известно также, что структура акционерного капитала американского бизнеса TikTok позволит ByteDance сохранить 19,9 % акций, ещё 30,1 % достанутся компаниям, связанным с существующими инвесторами ByteDance. Новые акционеры в лице Oracle, Silver Lake Management и MGX получат по 15 % акций каждая. В целом, ByteDance придётся передать под контроль американских и глобальных инвесторов чуть более 80 % своего бизнеса в США, связанного с TikTok.

2025-й перелистнул последнюю страницу в истории развития сервиса Skype, ставшего своего рода стандартом в коммуникационной среде и точкой отсчёта для реализации альтернативных, более продвинутых программных решений.

Skype появился в 2003 году и в период своего расцвета он был очень популярной платформой для VoIP-звонков и обмена сообщениями. В 2011 году Microsoft приобрела сервис за $8,5 млрд и пыталась интегрировать его во многие свои продукты, включая Windows, Windows Phone и даже Xbox. За минувшее десятилетие компания несколько раз обновляла и переделывала Skype — даже разделила его, чтобы интегрировать в приложения «Телефон» и «Сообщения» в Windows 10 Mobile и позиционировать как жизнеспособного конкурента Apple iMessage. Однако в последние годы Microsoft практически забросила Skype. Во время пандемии компания не смогла сделать сервис по-настоящему жизнеспособным, и в глазах потребителей он в значительной степени отошёл на второй план. Большинство пользователей перешло на более современные платформы, такие как Telegram, WhatsApp, iMessage, Discord, и софтверному гиганту пришлось закрыть проект, который когда-то первым сделал видеосвязь доступной для миллионов людей.

В числе прочего минувший год запомнился мировой общественности масштабными сбоями в работе провайдеров облачных услуг Amazon Web Services и Cloudflare, в одночасье нарушившими функционирование интернет-сервисов во многих странах мира. Пользователи на время утратили возможность оплачивать услуги и товары, бронировать билеты и общаться друг с другом через коммуникационные приложения. Вне зоны доступа оказались многие популярные сервисы, в том числе правительственные сайты — пострадали не только частные лица, но и представители бизнеса.

По своим масштабам сбои Amazon Web Services и Cloudflare стали крупнейшими с 2024 года, когда история с CrowdStrike парализовала работу банков и аэропортов по всему миру и нарушила функционирование многих информационных сервисов. Оба инцидента не только продемонстрировали, насколько уязвима инфраструктура глобальной сети, но и наглядно показали, насколько мир может быть зависимым от единых точек отказа. Это касается не только упомянутых компаний, но и других крупных облачных провайдеров, на инфраструктуру которых полагается огромное количество интернет-сервисов.

⇡#Борьба за трафик

Прошедшие двенадцать месяцев заставили многих владельцев сайтов, издательских платформ и СМИ пересмотреть своё отношение к сервисам, построенным с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта на базе нейронных сетей. Причиной этому стало внедрение Google в свою поисковую систему двух функций — «Обзор от ИИ» (AI Overview) и «Режим ИИ» (AI Mode), позволяющих пользователям получать краткие ответы на свои запросы прямо в поисковой выдаче, без необходимости перехода на сам источник информации. Такие ИИ-сводки предсказуемо привели к резкому сокращению аудитории веб-ресурсов, зависящих от посещаемости как источника рекламных доходов. Сначала тревогу забили издатели и SEO-специалисты, к которым впоследствии подключилась Европейская комиссия, инициировавшая расследование в отношении сервисов AI Overview и AI Mode, использующих чужой контент без согласия правообладателей и какого-либо возмещения. Если регулятор выявит нарушение антимонопольных законов, то американской компании грозит штраф до 10 % от ежегодного глобального оборота.

Немало канувший в Лету год принёс инцидентов с утечками данных. С подобного рода неприятностями столкнулись компании «АвтоВАЗ», «Ростелеком», Discord, Oracle, Jaguar Land Rover, Louis Vuitton, криптобиржа Coinbase, крупнейшая в Южной Корее платформа электронной коммерции Coupang и даже жители целой страны — Грузии, сведения о гражданах которой оказались в открытом доступе из-за халатности немецкого поставщика облачных услуг (подробности доступны по ссылке ниже). Утечек было много. Если брать в расчёт только российский сегмент интернета, то согласно экспертным оценкам компании F6, в прошлом году в глобальную сеть стараниями злоумышленников были слиты 225 украденных баз данных российских организаций, содержащих более 767 млн строк с данными россиян. Скомпрометированные базы чаще всего содержали ФИО, даты рождения, адреса пользователей, электронные почтовые адреса, номера телефонов. В «группе риска» утечек данных в 2025 году в первую очередь оказались ритейл и интернет-магазины, государственный сектор, профессиональные услуги, здравоохранение и информационные технологии.

В свете нарастающих с каждым годом утечек сведений о гражданах РФ была проработана законодательная база, усилившая ответственность организаций за нарушение порядка обработки персональных данных. Теперь для компаний, допустивших повторную утечку персональных данных любой категории, законом впервые введены оборотные штрафы — до 3 % выручки (но не менее 25 млн и не более 500 млн рублей). Кроме того, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлены штрафы: за нарушение обязанности уведомить об утечке персональных данных — от 1 до 3 млн рублей; за утечку персональных данных о не менее чем 1 тыс. физических лиц или не менее 10 тыс. идентификаторов — от 3 до 5 млн рублей; за утечку данных о не менее чем 10 тыс. физических лиц или не менее 100 тыс. идентификаторов — от 5 до 10 млн рублей; за утечку данных о более чем 100 тыс. физических лиц или более 1 млн идентификаторов — от 10 до 15 млн рублей; за утечку биометрических данных — от 15 до 20 млн рублей. По словам экспертов, введение оборотных штрафов за повторные утечки — это беспрецедентная мера для отечественного законодательства в сфере информационной безопасности, которая является для бизнеса серьёзным стимулом к тому, чтобы вкладываться в защиту данных, а не откладывать модернизацию IT-систем «на потом».

⇡#Не звони мне, не звони

Значимой для отечественного телеком-рынка и широко обсуждаемой в обществе темой стала блокировка Роскомнадзором голосовых и видеозвонков в Telegram и WhatsApp.

Данная мера, по заявлению властей, продиктована заботой о гражданах и направлена на снижение числа мошеннических звонков, значительная часть которых в последнее время переместилась именно в мессенджеры, где у российских операторов связи нет возможности блокировать звонки от злоумышленников, а Telegram и WhatsApp сознательно игнорируют запросы правоохранительных органов. Речь идёт не только о массовых случаях телефонного мошенничества, но и о критически важных ситуациях, связанных с предотвращением или расследованием террористических актов на территории РФ. При этом, по информации Минцифры, такие запросы от зарубежных спецслужб владельцы мессенджеров исполняют оперативно.

Любопытным в этой истории является то, что поручение о разработке мер по ограничению в Рунете коммуникационных сервисов, созданных в недружественных государствах, было озвучено президентом в середине июля, а спустя месяц оно было принято в исполнение регулятором, который не стал останавливаться на достигнутом и уже объявил о проведении мероприятий по полной блокировке WhatsApp на территории России. С такими стахановскими темпами работы Роскомнадзор дойдёт и до Telegram, ограничение доступа к которому, по мнению многих экспертов, является лишь вопросом времени.

Много шума в минувшем году наделал коммуникационный сервис Max, разрабатываемый в рамках подписанного президентом федерального закона о создании национального мессенджера.

Бета-версия Max открылась для регистрации в марте 2025 года, развитием платформы занимается компания VK при содействии Минцифры. Мессенджер разрабатывается как альтернатива зарубежным IM-сервисам и призван дополнить портал «Госуслуги» в качестве платформы для взаимодействия с госорганами. Служба мгновенных сообщений позволяет не только переписываться, но и совершать голосовые и видеозвонки, отправлять файлы размером до 4 Гбайт, осуществлять денежные переводы, вести каналы и взаимодействовать со встроенным ИИ-чат-ботом GigaChat.

С момента запуска на платформе Max зарегистрировались 75 млн человек, среднесуточная аудитория мессенджера в декабре составила 45 млн пользователей. Такая впечатляющая динамика роста обусловлена не только вынужденным переходом россиян с конкурирующих и подвергшихся ограничениям Telegram и WhatsApp, но и агрессивной политикой продвижения программного решения. Используя административные рычаги, власти активно переводят в Max школьные и домовые чаты, студентов, муниципальных служащих, управляющие и ресурсоснабжающие организации. Немало жалоб поступает на навязывание продукта через блокировки личного кабинета «Госуслуг». Все эти и многие другие методы популяризации национального мессенджера часто носят принудительный характер и, как следствие, вызывают справедливую критику и недоверие со стороны граждан, привыкших самостоятельно выбирать средства для коммуникации в интернете.

⇡#Вне зоны доступа

Головной болью для россиян в 2025-м стали отключения мобильного интернета, производимые в целях обеспечения безопасности.

Массовые отключения мобильного интернета в России начались летом 2025 года и приобрели регулярный характер в регионах, где требуются повышенные меры безопасности из-за угроз атак беспилотников. Эти действия властей и телеком-операторов серьёзно ударили как по бизнесу, зависящему от сетей сотовой связи и стабильной работы необходимых сервисов — от касс и логистики до систем документооборота, так и по рядовым гражданам, привыкшим всегда быть онлайн. В поисках выхода из сложившейся ситуации компании стали подключать широкополосный проводной интернет для решения своих задач, а абоненты-физлица — прибегать к использованию публичных сетей Wi-Fi. Не остались в стороне и власти, занявшиеся проработкой регламента массовых блокировок связи и формированием списка веб-сервисов, которые будут оставаться доступными для россиян во время массовых отключений мобильного интернета. Проблемы это не решает, но всё же лучше, чем ничего.

⇡#Постановка на паузу

Раз уж речь зашла об общественной безопасности и ограничениях связи, не лишним будет вспомнить введённый в России так называемый период охлаждения для SIM-карт абонентов, возвращающихся из-за границы, а также для карт, неактивных более 72 часов. Начиная с ноября 2025 года, мобильный интернет и SMS на таких SIM-картах временно блокируются — мера направлена на борьбу с использованием российских SIM-карт в беспилотных летательных аппаратах.

Период «охлаждения» уже действует в отношении SIM-карт зарубежных операторов, но отечественные номера можно вывести из-под этой меры, если абонент пройдёт верификацию. Процедура верификации предполагает получение SMS со ссылкой — владелец номера переходит по этой ссылке и вводит на соответствующей странице капчу, подтверждая тем самым, что является человеком. Важно отметить, что подобные меры уже действуют в других странах, где остро стоит вопрос террористической угрозы: в США и Израиле работают механизмы верификации абонентов и проверки SIM-карт, а в Индии на несколько часов блокируются мобильный интернет и звонки.

Телекоммуникационная отрасль развивается бок о бок с IT и интеллектуальными системами, а поэтому упоминание о вступивших в 2025 году в силу российских стандартах для умного дома является вполне уместным.

Умный многоквартирный дом по ГОСТу оснащается датчиками безопасности, фиксирующими движение, воспламенение и утечку газа, интеллектуальными приборами учёта ресурсов, а также адаптивной системой ресурсоснабжения, которая, например, может корректировать температуру батарей в зависимости от температуры на улице. В ГОСТах перечислены требования к основным наборам устройств умного дома, его архитектуре, организации и возможностям цифровой среды; установлены нормы проектирования, производства, типовой структуры, интерфейсов устройств, а также их совместимости с другими системами. Пакет ГОСТов включает документы «Архитектура», «Базовый набор устройств и оборудования» и другие. В настоящий момент у застройщиков отсутствуют формальные обязательства применять ГОСТы, но со временем на их базе будут выработаны нормативно-правовые документы, которые станут основой для всех участников рынка недвижимости и будут обязательными при выполнении государственных и муниципальных заказов.

Ну а закончить подведение итогов хотелось бы на позитивной ноте — на юбилейных событиях в сетевой индустрии и связанных с ней программных решениях. Таковых было немного, но всё же. В прошлом году 25-летний рубеж перешагнул Internet Explorer, двадцатилетие с момента загрузки на хостинг первого видео отпраздновал YouTube, 15 лет исполнилось российскому национальному домену .РФ и все 35 — домену .SU, тридцатилетие отметила MSK-IX — важная для российского интернета инфраструктурная организация.

В целом, 2025-й оставил много разноплановых эмоций. Надеемся, что наступивший год принесёт положительных новостей больше, чем негативных.

