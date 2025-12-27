Сегодня 27 декабря 2025
Учёные в 10 000 раз уменьшили самого маленького робота с «мозгами» — теперь он размером с крупинку соли

Учёные из университетов Пенсильвании (Penn) и Мичигана (UMich) создали самого маленького в мире программируемого робота размерами 0,2 × 0,3 × 0,05 мм. Платформа способна «думать, чувствовать и действовать» — она обладает всеми возможностями для автономного исследования среды как самостоятельно, так и в составе роя. Ожидается, что такие роботы совершат переворот в медицине, в сфере контроля над здоровьем человека.

Источник изображений: UMich

Разработчики утверждают, что они в 10 000 раз уменьшили программируемую роботизированную платформу по сравнению со всем, что было представлено раньше. Это действительно впечатляет, поскольку микробот способен передвигаться в жидкой среде в заданном направлении, совершать измерения и передавать данные. Передача данных реализована не менее удивительно — для этого робот «танцует», следуя методу коммуникации медоносных пчёл.

В масштабе робота вязкость среды была главным препятствием для передвижения микробота. Это всё равно что плыть по расплавленной смоле, говорят учёные. Но разработчики нашли выход. Движком для бота стали электромагнитные поля, которые проталкивали молекулы среды вокруг робота, заставляя его продвигаться внутри жидкостей. На изображении процесс движения показан маркерными частицами в электромагнитном поле от трёх ЭМ-приводов бота.

Энергию для процессора, датчиков и двигателей микробот получает от освещения, падающего на встроенные фотодатчики. Освещение от обычных светодиодных ламп генерирует около 100 нановатт энергии. На этих крохах микробот способен работать месяцами. Учёные намерены расширять исследования, создавая для микроботов всё более изощрённые программы поведения. Придёт время, и за здоровьем человека изнутри будут следить косяки таких микроботов. «Там внизу полно места», — говорил в своих лекциях Ричард Фейнман. И новая разработка стала ещё одним подтверждением его слов.

Источник:

Теги: микробот, медицина
