Первую партию Xiaomi 17 Ultra Leica Edition смели до старта продаж — спекулянты тоже приложили руку

Флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, созданный в сотрудничестве с Leica, сегодня поступил в продажу в Китае, но его распродали ещё на этапе предзаказа, сообщил ресурс GizmoChina. Как минимум часть смартфонов купили спекулянты в надежде заработать на его перепродаже. В Сети уже появились объявления с предложением новинки по цене куда выше официальной стоимости.

Стартовая цена модели Xiaomi 17 Ultra Leica Edition с 12/512 Гбайт памяти составляет 7999 юаней (около $1140). Версия с максимальной конфигурацией памяти 16 Гбайт/1 Тбайт стоит 8999 юаней ($1280), а перекупщики её предлагают по цене 9999 юаней ($1423) и выше.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Leica Edition рассчитан на любителей фото- и видео съёмки. Он обладает продвинутой системой камер с оптикой Leica, а также имеет характерную двухцветную отделку, вдохновленную камерами серии M от Leica. На задней панели смартфона изображена знаменитая красная точка Leica.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition также получил эксклюзивный режим Leica Moment с цветопередачей в стиле M9, имитацией чёрно-белой пленки M3 + MONOPAN 50 и классическим соотношением сторон 3:2 для полнокадровой камеры.