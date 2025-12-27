Сегодня 27 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Китае определили самый лучший электром...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Китае определили самый лучший электромобиль для поездок в морозы — Tesla оказалась лишь четвёртой

Проведённое в Китае крупнейшее зимнее испытание электромобилей позволяет по-новому взглянуть на то, как ведут себя такие авто при температуре значительно ниже нуля. В соревновании участвовали одновременно 67 электромобилей, что стало веским поводом для внесения этого тест-драйва в Книгу рекордов Гиннесса. Хвалёная Tesla повела себя не лучшим образом, уступив «китайцам» в разных дисциплинах.

Источник изображения: Autohome

Источник изображения: Autohome

Испытания прошли в районе Внутренняя Монголия при температуре воздуха от −10 °C до −25 °C. Машины ехали до полного разряда батареи в одинаковых условиях: с обогревом салона, по реальной дороге и даже бездорожью. Судьи оценивали возможности машин в семи критических сценариях: запас хода, энергопотребление, поведение при быстрой зарядке, эффективность обогрева салона, автоматическое экстренное торможение (AEB), ускорение и проходимость по бездорожью.

Испытание устроил китайский портал Autohome, что стало рекордным тест-драйвом такого рода и вошло в анналы Книги рекордов Гиннесса.

В программе зимних испытаний были представлены самые разные электромобили китайского рынка: от компактных хэтчбеков и седанов среднего размера до полноразмерных внедорожников. Машины были специально подобраны таким образом, чтобы отразить разнообразие моделей, доступных потребителям в настоящее время, и охватить практически все основные ценовые категории и сценарии использования.

По запасу хода в мороз наилучшие результаты показал электромобиль Xpeng P7, обеспечив 53,9 % от заявленного запаса хода по циклу CLTC (China Light Duty Vehicle Test Cycle). Холодная погода «съела» меньше половины от полного заряда аккумуляторов электромобиля. На втором месте расположился электромобиль BYD Yangwang U7 с показателем 51,8 %, а третье место занял Zeekr 001 с показателем 49,6 %.

Наиболее массовая модель Tesla — Model 3 — заняла четвёртое место с результатом в 48 %. А вот Tesla Model Y заняла лишь 31-е место с показателем 35,2 % (морозная погода отобрала от ёмкости батарей 64,8 % заряда), тогда как самый низкий результат в тесте показал Li Auto i8 — 34,8 %. Все остальные автомобили в тест-драйве были подключаемыми гибридами.

Помимо запаса хода, в ходе зимних испытаний также проверялась эффективность использования энергии каждым автомобилем в условиях экстремально низких температур. В этой категории предпочтение было отдано более лёгким и компактным моделям. Результаты, выраженные в расходе киловатт-часов на 100 км, подтвердили эти ожидания. Так, BYD Seagull лидировал с показателем 23,5 кВт⋅ч на 100 км, незначительно опережая Geely Xingyuan, а BYD Seal 06 занял третье место. Tesla Model 3 оказалась пятой с показателем 24,9 кВт⋅ч на 100 км.

Среди более крупных транспортных средств внедорожник Xiaomi YU7 занял 20-е место с показателем потребления 33,7 кВт⋅ч на 100 км. Tesla Model Y отстаёт от него всего на 1,2 кВт⋅ч на 100 км, что подчёркивает, насколько сильно низкие температуры увеличивают разрыв в эффективности между компактными автомобилями и более тяжёлыми кроссоверами.

Ещё одним важным отличием между протестированными автомобилями стала скорость зарядки при отрицательных температурах. Согласно стандартизированной процедуре, измеряющей время, необходимое для зарядки с 30 % до 80 %, неожиданным лидером стала модель Avatr 06, завершив процесс всего за 15 минут. За ней следуют Nevo 06 и Fulwin A9L, последний из которых является электромобилем с увеличенным запасом хода.

Далее в рейтинге следует внедорожник Xiaomi YU7, занявший 39-е место с показателем 31 минута, а Tesla Model Y показала ещё худший результат, заняв 44-е место с показателем 35 минут. Это лишний раз демонстрирует, насколько сильно холодная погода может влиять на скорость зарядки на разных платформах и с разными архитектурами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайцы показали твёрдотельные аккумуляторы с рекордной плотностью 824 Вт·ч/кг — это будущее роботов и электромобилей
Продажи Tesla рушатся по всему миру — Маск увлёкся роботами, а стоило бы новыми машинами
Продажи Tesla рванули до исторического рекорда, но впереди — резкий спад
В Китае создали «царь-трансформатор» для стабилизации «зеленой» энергетики
Грядёт волна задержек новых ноутбуков от крупнейших брендов из-за дефицита DRAM
Новый глава NASA пообещал вернуть американцев на Луну до конца президентства Трампа
Теги: электромобили, тест-драйв, аккумулятор
электромобили, тест-драйв, аккумулятор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.