В Китае определили самый лучший электромобиль для поездок в морозы — Tesla оказалась лишь четвёртой

Проведённое в Китае крупнейшее зимнее испытание электромобилей позволяет по-новому взглянуть на то, как ведут себя такие авто при температуре значительно ниже нуля. В соревновании участвовали одновременно 67 электромобилей, что стало веским поводом для внесения этого тест-драйва в Книгу рекордов Гиннесса. Хвалёная Tesla повела себя не лучшим образом, уступив «китайцам» в разных дисциплинах.

Испытания прошли в районе Внутренняя Монголия при температуре воздуха от −10 °C до −25 °C. Машины ехали до полного разряда батареи в одинаковых условиях: с обогревом салона, по реальной дороге и даже бездорожью. Судьи оценивали возможности машин в семи критических сценариях: запас хода, энергопотребление, поведение при быстрой зарядке, эффективность обогрева салона, автоматическое экстренное торможение (AEB), ускорение и проходимость по бездорожью.

Испытание устроил китайский портал Autohome, что стало рекордным тест-драйвом такого рода и вошло в анналы Книги рекордов Гиннесса.

В программе зимних испытаний были представлены самые разные электромобили китайского рынка: от компактных хэтчбеков и седанов среднего размера до полноразмерных внедорожников. Машины были специально подобраны таким образом, чтобы отразить разнообразие моделей, доступных потребителям в настоящее время, и охватить практически все основные ценовые категории и сценарии использования.

По запасу хода в мороз наилучшие результаты показал электромобиль Xpeng P7, обеспечив 53,9 % от заявленного запаса хода по циклу CLTC (China Light Duty Vehicle Test Cycle). Холодная погода «съела» меньше половины от полного заряда аккумуляторов электромобиля. На втором месте расположился электромобиль BYD Yangwang U7 с показателем 51,8 %, а третье место занял Zeekr 001 с показателем 49,6 %.

Наиболее массовая модель Tesla — Model 3 — заняла четвёртое место с результатом в 48 %. А вот Tesla Model Y заняла лишь 31-е место с показателем 35,2 % (морозная погода отобрала от ёмкости батарей 64,8 % заряда), тогда как самый низкий результат в тесте показал Li Auto i8 — 34,8 %. Все остальные автомобили в тест-драйве были подключаемыми гибридами.

Помимо запаса хода, в ходе зимних испытаний также проверялась эффективность использования энергии каждым автомобилем в условиях экстремально низких температур. В этой категории предпочтение было отдано более лёгким и компактным моделям. Результаты, выраженные в расходе киловатт-часов на 100 км, подтвердили эти ожидания. Так, BYD Seagull лидировал с показателем 23,5 кВт⋅ч на 100 км, незначительно опережая Geely Xingyuan, а BYD Seal 06 занял третье место. Tesla Model 3 оказалась пятой с показателем 24,9 кВт⋅ч на 100 км.

Среди более крупных транспортных средств внедорожник Xiaomi YU7 занял 20-е место с показателем потребления 33,7 кВт⋅ч на 100 км. Tesla Model Y отстаёт от него всего на 1,2 кВт⋅ч на 100 км, что подчёркивает, насколько сильно низкие температуры увеличивают разрыв в эффективности между компактными автомобилями и более тяжёлыми кроссоверами.

Ещё одним важным отличием между протестированными автомобилями стала скорость зарядки при отрицательных температурах. Согласно стандартизированной процедуре, измеряющей время, необходимое для зарядки с 30 % до 80 %, неожиданным лидером стала модель Avatr 06, завершив процесс всего за 15 минут. За ней следуют Nevo 06 и Fulwin A9L, последний из которых является электромобилем с увеличенным запасом хода.

Далее в рейтинге следует внедорожник Xiaomi YU7, занявший 39-е место с показателем 31 минута, а Tesla Model Y показала ещё худший результат, заняв 44-е место с показателем 35 минут. Это лишний раз демонстрирует, насколько сильно холодная погода может влиять на скорость зарядки на разных платформах и с разными архитектурами.