Thermaltake выпустила СЖО с 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном и платной ИИ-функцией генерации фоновых изображений

Компания Thermaltake выпустила необслуживаемую систему охлаждения MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync типоразмера 360-мм, оснащённую изогнутым 6,67-дюймовым AMOLED-экраном на водоблоке с помпой.

Экран имеет разрешение 2240 × 1080 точек, что ставит его в один ряд (по размеру и разрешению) с современными дисплеями смартфонов. Thermaltake отмечает, что дисплей может отображать в реальном времени системную информацию, местное время и погоду, а также изображения и видео. Кроме того, он поддерживает режим раздельного экрана. Настройка дисплея осуществляется через фирменное приложение TT RGB PLUS 3.0, а поддержка TT PlayLink добавляет возможность загрузки и потоковой передачи данных с телефона на дисплей кулера.

Однако ключевой особенностью дисплея является поддержка программного обеспечения AI Forge, которое генерирует пользовательские фоновые изображения на основе текстовых подсказок внутри TT RGB PLUS 3.0. Thermaltake отмечает, что AI Forge интегрируется в сервис OpenAI и требует наличия пользовательской учётной записи для применения. Генерация изображений платная. Каждая картинка стоит около 4 центов (около 3 рублей).

«AI Forge интегрируется с сервисами OpenAI. Для активации этой функции требуется создание учетной записи OpenAI и оплата. Согласно ценовой политике OpenAI по состоянию на август 2025 года, средняя стоимость генерации одного изображения составляет около 0,04 доллара США, а для включения этой функции требуется минимальное пополнение счета на 5 долларов США», — указывает компания в описании продукта.

В комплект MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync входят три 120-мм вентилятора Toughfan Ex 120 ARGB Sync со скоростью работы до 2500 об/мин. Они создают воздушный поток 77,60 CFM, статическое давление 3,95 мм. вод. ст. и обладают уровнем шума не выше 32,8 дБА. Для СЖО заявлена возможность отвода до 365 Вт тепловой энергии. Она поддерживает процессорные разъёмы Intel LGA 1851, а также AMD Socket AM5/AM4. Стоимость новинки не сообщается.