Tesla выпустила ракетку для пиклбола за $350

Принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) и занимающаяся производством электромобилей компания Tesla регулярно выпускает необычные продукты, будь то текила или чайная ложка. На этот раз в магазине производителя обнаружилась ракетка для пиклбола Tesla Plaid Pickleball Paddle by Selkirk за $350, что дороже стоимости ракеток некоторых профессиональных теннисистов.

Согласно имеющимся данным, ракетки от Tesla прошли тестирование в аэродинамической трубе. Дизайнеры компании совместно с представителями Selkirk больше года работали над этим проектом, обменивались данными, дорабатывали геометрию и тестировали прототипы. Параллельно с этим проводилось изучение коэффициентов сопротивления, турбулентных завихрений, а также влияния формы на ускорение замаха.

В результате ракетка получила удлинённый силуэт без рамки с открытым горлом, за счёт чего снижается сопротивление воздуха. Новинка также может похвастаться карбоновым покрытием, пенным сердечником PureFoam, фирменной поверхностью InfiniGrit для закрутки мяча и системой MOI Tuning для расширения зоны удара.

Вес ракетки составляет около 230 г, а размер 41,6 × 19 см. Новинка уже была одобрена организацией USAP для использования в официальных турнирах, а её производство осуществляется на территории США.