Microsoft придумала, как ускорить «Проводник» в Windows 11 и уже тестирует улучшения

Microsoft тестирует изменение в Windows 11, направленное на сокращение использования системных ресурсов «Проводником» во время поиска. Основное внимание уделяется сокращению ненужных операций при поиске изображений и других файлов.

Обновление тестируется в рамках программы Windows Insider в составе сборки Windows 11 Build 26220.7523 и более новых версиях. Microsoft заявляет, что поиск в «Проводнике» теперь избегает повторных операций индексирования файлов. Это означает, что Windows должна выполнять меньше повторяющейся работы во время ввода и просмотра результатов.

«Внесены некоторые улучшения в производительность поиска в “Проводнике” за счёт устранения повторных операций индексирования файлов, что должно привести к более быстрому поиску и снижению использования системных ресурсов во время работы с файлами», — говорится в сообщении Microsoft.

Поиск в «Проводнике» использует индексатор поиска Windows, а не отдельный механизм. При возникновении повторного индексирования Windows может сканировать одни и те же файлы или папки несколько раз. Отсутствие необходимости в повторной индексации приведёт к снижению активности диска, меньшему использованию CPU, сокращению количества фоновых задач, а также сокращению использования оперативной памяти во время работы с файлами.

Microsoft также работает над изменением внешнего вида контекстного меню «Проводника», чтобы сделать его менее загромождённым. Такие параметры, как «Сжать до», «Копировать как путь», «Повернуть вправо», «Повернуть влево» и «Установить в качестве фона рабочего стола», перемещены во вторичное подменю, которое на одних системах отображается как «Управление файлами», а на других — как «Другие действия». Ниже представлен скриншот сборки Insider, протестированной порталом Windows Latest.

Указанные изменения всё ещё находятся на стадии тестирования. Их более широкое распространение ожидается в конце января или в феврале.