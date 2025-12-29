Сегодня 29 декабря 2025
«Не просто игра, а переживание»: Epic Games Store устроил раздачу «перспективной» головоломки о преображении реальности Viewfinder

Череда новогодних подарков от Epic Games Store продолжается. Вслед за Skald: Against the Black Priory временно бесплатной игрой в цифровом магазине Epic Games стала «перспективная» головоломка Viewfinder от шотландской Sad Owl Studios.

Источник изображений: Thunderful Publishing

Источник изображений: Thunderful Publishing

Основной особенностью Viewfinder является её центральная механика — доступный игроку фотоаппарат мгновенной печати позволяет делать снимки, способные преображать реальность вокруг.

Пользователь может ступить внутрь фото, картин, набросков, скриншотов из игр 8-битной эпохи и почтовых открыток, оживляя изображения и добавляя их в реальный мир для решения головоломок и постижения свободы творчества.

Viewfinder дебютировала в июле 2023 года на PC и PS5, а впоследствии добралась до PS4 (декабрь 2023-го), Xbox Series X и S (август 2025-го) и Nintendo Switch (декабрь 2025-го). Рейтинг проекта на Metacritic составляет 81−84 %.

Пользователи Steam оценили Viewfinder на 94 % («очень положительные» отзывы), отметив очаровательный визуальный ряд, уникальные головоломки и грустную историю. «Не просто игра, а переживание», — считает wadik_kmv.

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Viewfinder в Epic Games Store, нужно перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями раздача не сопровождается.

Раздача Viewfinder в Epic Games Store продлится ровно сутки и сменится завтра, 30 декабря, в 19:00 по Москве. Какая именно игра станет временно бесплатной следующей, до последнего держится в секрете.

Теги: viewfinder, sad owl studios, головоломка, epic games store, epic games
