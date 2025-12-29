Сегодня 29 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Видео: робот Unitree G1 ударил инструкто...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Видео: робот Unitree G1 ударил инструктора по боевым искусствам в пах и тут же изобразил его боль

В испытательной лаборатории китайской компании Unitree в ходе обучения гуманоидного робота G1 боевым искусствам произошёл инцидент. Робот, зеркально повторяя движения оператора, неожиданно нанёс ему болезненный удар в пах. Тренировка снималась на видео, которое получило большой отклик и быстро завирусилось в соцсетях.

Источник изображения: Unitree/YouTube

Источник изображения: Unitree/YouTube

В ходе тестов, как сообщает Interesting Engineering, оператор и робот стояли друг напротив друга. Инженер в специальном костюме захвата движения, отслеживающем перемещения, выполнил удар ногой, намереваясь продемонстрировать боевой приём. Система сработала штатно, и G1 повторил это движение, при этом больно ударив человека в пах. Пока оператор приходил в себя, робот продолжал зеркально копировать его позу, склонившись вперёд и изображая боль, что придало ситуации в некоторой степени комический эффект. Пользователь @zeonsunlight с китайской платформы Bilibili, опубликовавший запись, и другие комментаторы отметили, что инцидент наглядно продемонстрировал, насколько осторожными сегодня следует быть при взаимодействии с роботами.

Этот случай привлёк дополнительное внимание к роботу Unitree G1. Ещё в октябре компания опубликовала впечатляющий сорокапятисекундный ролик под названием KungFu Kid V6.0, демонстрирующий его возможности. На видео, которое, как подтвердили в Unitree, не ускорено, робот выполняет сложную последовательность движений, вдохновлённых кунг-фу: высокие удары ногами, вращения, стойки на одной ноге, низкие подсечки, а также сальто и задние перевороты с устойчивым приземлением. Однако некоторые пользователи выразили скептицизм относительно практической ценности таких акробатических движений, задаваясь вопросом об их реальном применении в бытовых или рабочих сценариях.

Напомним, Unitree (Unitree Robotics) — ведущая китайская компания из Ханчжоу, основанная в 2016 году и специализирующаяся на разработке и производстве передовых роботизированных решений. В первую очередь она известна своими доступными и высокопроизводительными роботами-собаками (Go1, Go2) и гуманоидными роботами (R1, G1). В ноябре Unitree анонсировала версию G1-D на колёсах, предназначенную для сбора данных, обучения искусственного интеллекта и выполнения задач в промышленной, сервисной и розничной средах. Компания позиционирует G1 прежде всего как платформу для исследований и образования, предназначенную для университетов, лабораторий и энтузиастов. При цене около $21 500 робот G1 ориентирован на научное и промышленное применение, в то время как перспективы его использования в качестве универсального домашнего помощника пока остаются лишь перспективами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные в 10 000 раз уменьшили самого маленького робота с «мозгами» — теперь он размером с крупинку соли
LG представит робота для суеты по хозяйству и создания уюта в доме
Человекоподобные роботы переоценены: даже их разработчики признают, что до «замены человека» ещё очень далеко
Китайская Geely приступила к массовому производству 7-нм чипа для автопилота четвёртого уровня
Dreame уверена в стабильном росте продаж роботов-пылесосов в ближайшие годы
ECOVACS представила в России флагманский робот-пылесос DEEBOT X11 с быстрой зарядкой и безмешковой станцией очистки
Теги: unitree robotics, роботы
unitree robotics, роботы
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.