Видео: робот Unitree G1 ударил инструктора по боевым искусствам в пах и тут же изобразил его боль

В испытательной лаборатории китайской компании Unitree в ходе обучения гуманоидного робота G1 боевым искусствам произошёл инцидент. Робот, зеркально повторяя движения оператора, неожиданно нанёс ему болезненный удар в пах. Тренировка снималась на видео, которое получило большой отклик и быстро завирусилось в соцсетях.

В ходе тестов, как сообщает Interesting Engineering, оператор и робот стояли друг напротив друга. Инженер в специальном костюме захвата движения, отслеживающем перемещения, выполнил удар ногой, намереваясь продемонстрировать боевой приём. Система сработала штатно, и G1 повторил это движение, при этом больно ударив человека в пах. Пока оператор приходил в себя, робот продолжал зеркально копировать его позу, склонившись вперёд и изображая боль, что придало ситуации в некоторой степени комический эффект. Пользователь @zeonsunlight с китайской платформы Bilibili, опубликовавший запись, и другие комментаторы отметили, что инцидент наглядно продемонстрировал, насколько осторожными сегодня следует быть при взаимодействии с роботами.

Этот случай привлёк дополнительное внимание к роботу Unitree G1. Ещё в октябре компания опубликовала впечатляющий сорокапятисекундный ролик под названием KungFu Kid V6.0, демонстрирующий его возможности. На видео, которое, как подтвердили в Unitree, не ускорено, робот выполняет сложную последовательность движений, вдохновлённых кунг-фу: высокие удары ногами, вращения, стойки на одной ноге, низкие подсечки, а также сальто и задние перевороты с устойчивым приземлением. Однако некоторые пользователи выразили скептицизм относительно практической ценности таких акробатических движений, задаваясь вопросом об их реальном применении в бытовых или рабочих сценариях.

Напомним, Unitree (Unitree Robotics) — ведущая китайская компания из Ханчжоу, основанная в 2016 году и специализирующаяся на разработке и производстве передовых роботизированных решений. В первую очередь она известна своими доступными и высокопроизводительными роботами-собаками (Go1, Go2) и гуманоидными роботами (R1, G1). В ноябре Unitree анонсировала версию G1-D на колёсах, предназначенную для сбора данных, обучения искусственного интеллекта и выполнения задач в промышленной, сервисной и розничной средах. Компания позиционирует G1 прежде всего как платформу для исследований и образования, предназначенную для университетов, лабораторий и энтузиастов. При цене около $21 500 робот G1 ориентирован на научное и промышленное применение, в то время как перспективы его использования в качестве универсального домашнего помощника пока остаются лишь перспективами.