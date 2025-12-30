В Китае заработал первый в мире аккумулятор возобновляемой энергии на сжиженном воздухе

Возобновляемая энергетика решает вопросы экологии, но сопряжена с проблемами технического характера. Главная из них — прерывистый характер генерации, тогда как электричество в современном мире должно подаваться непрерывно и с гарантированной мощностью. Сглаживать перепады в выработке можно не только с помощью электрических аккумуляторов, но и множеством интересных способов — от нагревания кирпичей до сжатия воздуха. А ещё воздух можно сжижать.

Так, в пустыне Гоби на северо-западе Китая, близ города Гольмуд в провинции Цинхай, выросло сооружение, которое может перевернуть представления о хранении энергии в XXI веке. Здесь воздух не просто сжимают — его охлаждают до −194 °C, превращая в жидкость, способную хранить энергию в одном из самых холодных состояний, которых только можно достичь в природе.

Проект под названием Super Air Power Bank создан группой China Green Development Investment совместно с Институтом физики и химии Китайской академии наук (TIPC-CAS) и является первым крупнейшим в мире объектом хранения энергии на основе сжиженного воздуха. Когда энергия от ветра или солнца избыточна, её расходуют на сжатие и охлаждение воздуха до жидкого состояния, а когда спрос на электроэнергию возрастает, этот жидкий воздух вновь превращается в газ, расширяясь более чем в 750 раз, что приводит в движение турбины для выработки электричества.

Технические цифры впечатляют: каждый цикл отдачи энергии способен обеспечить до 600 МВт·ч в течение 10 часов, а за год объект сможет производить около 180 ГВт·ч, что сопоставимо с энергопотреблением примерно 30 000 домохозяйств в год. Это не просто батарея, а гигантский термодинамический накопитель, который сглаживает резкие пики и спады выработки возобновляемых источников энергии, помогая стабилизировать сеть там, где ветер стих, а солнце скрылось за горизонтом. В данном случае объект подключён к солнечной электростанции мощностью 250 МВт в пустыне Гоби.

Важно отметить, что такие объекты открывают новую страницу в глобальном переходе к чистой энергетике. Пока мир зависит от химических аккумуляторов или гидроаккумулирующих станций, Китай продвигает альтернативу, основанную на фундаментальных физических процессах сжатия и расширения воздуха. Эта технология может стать одним из ключевых элементов будущей энергетической инфраструктуры, где энергия от возобновляемых источников сохраняется эффективно, надёжно и без дефицита редких материалов, присущих литийионным батареям.

Китай — не единственная страна, которая рассматривает возможность применения технологии хранения энергии в жидком воздухе (LAES). В сентябре команда Корейского института машиностроения и материалов (KIMM) провела первую в стране крупномасштабную операцию по хранению энергии в жидком воздухе, произведя за сутки 10 тонн сжиженного воздуха. Тем временем в Великобритании в 2026 году планируется завершить строительство хранилища LAES в Каррингтоне, Манчестер, и постепенно ввести его в эксплуатацию. КПД холодильной установки в случае китайского проекта Super Air Power Bank достигает 95 %, однако общая эффективность всей системы «туда и обратно» не превышает 55 %. На самом деле — не так плохо.