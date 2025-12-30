Amazfit выпустила смарт-часы Active Max с ярким дисплеем, офлайн-картами и 25-дневной автономностью

Компания Amazfit представила смарт-часы Active Max с 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с автоматической регулировкой и пиковой яркостью 3000 кд/м², GPS-навигацией с офлайн-картами, более чем 160 спортивными режимами, отслеживанием сердечного ритма, и 4 Гбайт встроенной памяти для музыки и подкастов. По утверждению производителя, часы обеспечивают до 25 дней автономной работы.

По данным производителя, Amazfit Active Max может отслеживать более 160 видов спорта и активности. К ним относятся бег, тренировки в спортзале и занятия на открытом воздухе. Некоторые спортивные режимы поддерживают автоматическое определение, автоматическую паузу и создание базового маршрута для ходьбы и бега. Смарт-часы Active Max оборудованы следующими датчиками:

Акселерометр

Гироскоп

Измерение окружающего света

Геомагнитный датчик

Температура

Барометрический высотомер

Отслеживание сердечного ритма работает непрерывно и включает автоматическое определение максимальной частоты сердечных сокращений и зон сердечного ритма. Часы могут выдавать оповещения, когда частота сердечных сокращений превышает установленные пределы. После тренировок на часах и в приложении Zepp отображаются сводные данные, охватывающие тренировочную нагрузку, состояние восстановления, качество сна, вариабельность сердечного ритма и показатель энергии Amazfit BioCharge.

Время автономной работы от аккумулятора ёмкостью 658 мА·ч составляет до 25 дней при стандартном использовании. При более интенсивном использовании Amazfit заявляет о почти двух неделях работы от батареи, а непрерывное использование GPS возможно в течение 64 часов. Часы поддерживают функции навигации и офлайн-карты, включая топографические карты, карты горнолыжных трасс и карты рельефа.

Active Max оборудованы встроенным микрофоном и динамиком и может подключаться к Bluetooth-наушникам и другим аксессуарам Amazfit. Встроенная память объёмом 4 Гбайт позволяет воспроизводить музыку и подкасты в автономном режиме через мини-приложения, загружаемые через приложение Zepp.

Данные об активности можно передавать в такие сервисы, как Strava, adidas Running, Google Fit, Komoot и Relive. Европейский вариант Active Max можно использовать для бесконтактной оплаты через Zepp Pay.

Корпус часов изготовлен из алюминиевого сплава, ремешок — из силикона. Вес часов без ремешка составляет 39,5 грамма, а размеры — 48,5 × 48,5 × 12,2 мм.

Amazfit Active Max официально поступили в продажу в Европе с 30 декабря 2025 года по цене €170.