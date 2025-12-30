Owlcat Games запустит собственный лаунчер, чтобы игрокам было проще следить за проектами студии — подробности Owlcat Launcher

Разработчики Pathfinder: Wrath of the Righteous и Warhammer 40,000: Rogue Trader из студии Owlcat Games, недавно ставшей ещё и издателем игр, сообщили о планах на собственный лаунчер — Owlcat Launcher.

Owlcat Launcher позиционируется как интерфейс с новостями и информацией по всем играм Owlcat Games (своим и чужим). Инструмент планируют сделать максимально удобным, простым в использовании и полезным для пользователей.

В лаунчере не будет никаких обязательных регистраций, он разрабатывается внутри Owlcat Games, не использует и не устанавливает никаких сторонних программ и не собирает никаких данных с вашего компьютера.

Тестирование Owlcat Launcher пройдёт эксклюзивно в рамках закрытой «альфы» Warhammer 40,000: Dark Heresy. Испытания начнутся 27 января 2026 года и станут первым шагом на пути к запуску лаунчера.

Что входит в планы Owlcat на Owlcat Launcher:

тестирование базовых функций — список игр Owlcat с информацией о них, доступные объявления о проектах, возможность приобрести, установить и запустить любую из игр вне зависимости от платформы;

расширение функций — единая (необязательная) регистрация для общего доступа к сайтам предзаказа игр Owlcat, подключение существующих аккаунтов с сайтов Owlcat к аккаунту лаунчера, доступ к DLC (цифровые саундтреки, артбуки) прямо в лаунчере, регистрация на события сообщества (конкурсы, раздачи);

запуск Owlcat Launcher в играх за пределами Warhammer 40,000: Dark Heresy.

Скриншоты

Owlcat в курсе, как геймеры порой реагируют на новые лаунчеры, поэтому навязывать использование Owlcat Launcher не будет: игры студии продолжат «прекрасно работать» и без этой программы запуска.

Помимо Warhammer 40,000: Dark Heresy, Owlcat готовит к релизу The Expanse: Osiris Reborn. Студия также подтвердила, что работает ещё над несколькими неанонсированными RPG.