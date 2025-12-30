Сегодня 30 декабря 2025
Стимпанк отдыхает: к геймерскому ПК приделали чугунный радиатор викторианской эпохи для лучшего охлаждения

Небольшая британской компания Billet Labs, ранее преуспевшая в создании уникальных систем охлаждения для ПК, завершает новый проект — пассивную систему охлаждения игрового компьютера на основе чугунного радиатора викторианской эпохи. Изделие массой 50 кг выглядит настолько стильно, что сразу навевает мысли о стимпанке — эпохе пара и стали, а в сочетании с компьютером переносит в фантазийный мир, которого никогда не было, но кто мешает о нём помечтать?

Источник изображения: Billet Labs

Источник изображения: Billet Labs

Радиатор вмещает около 10 литров жидкости. Ещё до конца непонятно — это будет полностью пассивная система охлаждения, или с использованием помп и активного вентилирования. Материнская плата и компоненты ПК размещены на днище радиатора в обвязке из медных труб и радиаторов. Радиатор не будет скрываться корпусом ПК — это будет полностью открытая система. Впрочем, здесь всё изначально сделано напоказ, что не предусматривает сокрытие радиатора.

Конфигурация компьютера также остаётся в тайне. Пока разработчики показывают в социальных сетях картинки рабочего процесса и отдельные фрагменты необычной системы охлаждения. До этого Billet Labs отметилась оригинальными системами охлаждения для ПК на основе систем из чистой меди и латуни, не ограничивая свою фантазию готовыми компонентами. В каждом случае это были внешне привлекательные решения, а в случае с «викторианским» напольным радиатором это будет ещё и довольно тяжёлая вещь.

Источник:

Теги: моддер, система охлаждения
