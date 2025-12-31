Сегодня 31 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Анонсирован защищённый смартфон Doogee F...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Анонсирован защищённый смартфон Doogee Fire 7 Pro 5G с PoC-рацией и кемпинговым фонариком

Компания Doogee представила защищённый смартфон Doogee Fire 7 Pro 5G, отличающийся, помимо повышенной устойчивости к воздействию внешней среды, большой автономностью и поддержкой PoC-технологии, благодаря чему его можно использовать как рацию, которая обеспечит связь как между двумя собеседниками, так и целой группой участников похода или спасательной операции.

Doogee Fire 7 Pro 5G оснащён усиленным корпусом, соответствующим по защите от влаги и пыли, а также ударов и падений стандартам IP68 / IP69K и MIL-STD-810H, что делает его незаменимым и надёжным спутником любителей активного отдыха и занятий экстремальными видами спорта, а также на работе на стройке или в горячем цеху.

Двойной фонарик мощностью 1200 люмен и дальностью до 8 м обеспечит освещение в кемпинге, на привале, а также во время движения в походе ночью. Запечатлеть памятные моменты поможет основная 64-мегапиксельная камера, дополненная 20-мегапиксельной камерой ночного видения. Для съёмки селфи и видеозвонков в смартфоне предусмотрена фронтальная 16-мегапиксельная камера.

Doogee Fire 7 Pro 5G оснащён 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1612x720 пикселей). Смартфон базируется на производительном 6-нм процессоре MediaTek Dimensity 6300, обеспечивающем запуск ресурсоёмких приложений и стабильную работу в режиме многозадачности. Ёмкость флеш-накопителя в размере 256 Гбайт можно расширить ещё на 2 Тбайт с помощью карты памяти microSD. Объём оперативной памяти составляет до 32 Гбайт, включая виртуальное расширение до 24 Гбайт.

Продолжительную работу смартфона обеспечивает батарея ёмкостью 13 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и функцией обратной зарядки Power Bank (5 Вт), благодаря чему его можно использовать для подзарядки других устройств.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Doogee выпустила планшеты Tab E3 Pro и Tab E3 Max — большие экраны, ёмкие батареи и высокая производительность
Защищённые смартфоны Doogee S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition предлагаются с открытыми наушниками BoneBeat Run
Blackview начала продажи защищённого смартфона Xplore 2 Projector с проектором, смарт-часов W90 Pro и умных очков BV100
Apple к концу года удалось уравновесить предложением возросший спрос на iPhone 17
Смартфоны Galaxy S26 могут получить полноценную спутниковую связь — представлен мобильный модем Exynos 5410
Первую партию Xiaomi 17 Ultra Leica Edition смели до старта продаж — спекулянты тоже приложили руку
Теги: doogee, защищённый смартфон
doogee, защищённый смартфон
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.