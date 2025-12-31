Анонсирован защищённый смартфон Doogee Fire 7 Pro 5G с PoC-рацией и кемпинговым фонариком

Компания Doogee представила защищённый смартфон Doogee Fire 7 Pro 5G, отличающийся, помимо повышенной устойчивости к воздействию внешней среды, большой автономностью и поддержкой PoC-технологии, благодаря чему его можно использовать как рацию, которая обеспечит связь как между двумя собеседниками, так и целой группой участников похода или спасательной операции.

Doogee Fire 7 Pro 5G оснащён усиленным корпусом, соответствующим по защите от влаги и пыли, а также ударов и падений стандартам IP68 / IP69K и MIL-STD-810H, что делает его незаменимым и надёжным спутником любителей активного отдыха и занятий экстремальными видами спорта, а также на работе на стройке или в горячем цеху.

Двойной фонарик мощностью 1200 люмен и дальностью до 8 м обеспечит освещение в кемпинге, на привале, а также во время движения в походе ночью. Запечатлеть памятные моменты поможет основная 64-мегапиксельная камера, дополненная 20-мегапиксельной камерой ночного видения. Для съёмки селфи и видеозвонков в смартфоне предусмотрена фронтальная 16-мегапиксельная камера.

Doogee Fire 7 Pro 5G оснащён 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1612x720 пикселей). Смартфон базируется на производительном 6-нм процессоре MediaTek Dimensity 6300, обеспечивающем запуск ресурсоёмких приложений и стабильную работу в режиме многозадачности. Ёмкость флеш-накопителя в размере 256 Гбайт можно расширить ещё на 2 Тбайт с помощью карты памяти microSD. Объём оперативной памяти составляет до 32 Гбайт, включая виртуальное расширение до 24 Гбайт.

Продолжительную работу смартфона обеспечивает батарея ёмкостью 13 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и функцией обратной зарядки Power Bank (5 Вт), благодаря чему его можно использовать для подзарядки других устройств.