В Китае создали самую мощную в мире центрифугу для «сжатия» пространства и времени

В Китае завершено создание самой мощной в мире центрифуги CHIEF1900, которая 22 декабря отправилась к месту установки — в Университет Чжэцзяна (Zhejiang University). Установка сможет вращать многотонные образцы с невероятным ускорением 1900 g·т, например, разогнав 1-т модель до 1900 g. Это многократно сократит длительность и масштабы испытаний моделей и материалов, позволив учёным буквально шагнуть за пределы прежних возможностей.

Установку изготовила компания Shanghai Electric Nuclear Power Group, специалистам которой пришлось создавать решения, равных которым ранее не существовало. Центрифуга будет располагаться под землёй на глубине 15 м. Это как снизит влияние посторонних шумов, так и повысит безопасность эксплуатации объекта. В случае аварии разрушения окажутся минимальными.

Ранее Китай уже побил мировой рекорд по созданию мощнейших центрифуг. Ещё в сентябре этого года в Университете Чжэцзяна в эксплуатацию была принята центрифуга CHIEF1300 с характеристиками 1300 g·т. До этого первенство принадлежало центрифуге с производительностью 1200 g·т, которая находилась в США в распоряжении Инженерного корпуса армии США в Виксбурге, штат Миссисипи. Кстати, самые мощные стиральные машинки при отжиме создают усилие 2 g·т. Установка CHIEF1900 не просто отожмёт бельё — она разберёт его по ниточкам.

С помощью центрифуги CHIEF1900 учёные смогут, образно выражаясь, сжимать пространство и время — проводить эксперименты, масштабы которых в реальных условиях на Земле были бы несоизмеримо больше и длились бы дольше. Например, 3-метровая модель дамбы при ускорении 100 g повторяла бы условия эксплуатации реального 300-метрового объекта на поверхности земли. Если говорить об имитации геологических процессов, то эксперимент длительностью в час был бы эквивалентен тысячам лет в естественных условиях.

«Мы стремимся создать экспериментальную среду, которая охватывала бы период от миллисекунд до десятков тысяч лет, от атомного до [километрового] масштаба – в нормальных или экстремальных условиях температуры и давления, — поясняют учёные. — Это даёт нам шанс открыть совершенно новые явления или теории».