INT-Tech представила микродисплей OLED с рекордной яркостью в 100 000 кд/м²

Тайваньская компания INT-Tech объявила о разработке микродисплея на основе OLED-технологии с RGB-подсветкой, который обеспечивает яркость до 100 000 кд/м², что превышает прежнее рекордное значение в 60 000 кд/м², достигнутое в предыдущем образце микродисплея, представленном компанией в апреле 2025 года.

INT-Tech сообщила, что помимо рекордного показателя яркости, превышающего, по её данным, примерно в 10 раз уровень яркости ныне выпускаемых микродисплеев на основе OLED-технологии, новый дисплей предлагает превосходный баланс белого, широкий цветовой охват и высокую энергоэффективность.

INT-Tech использует архитектуру микродисплея с нативной RGB-подсветкой с прямым излучением, получившую название uNEEDXR. Новое решение представляет собой однослойный OLED-дисплей без дополнительного слоя с микролинзами. В компании сообщили, что высокая яркость была достигнута благодаря усовершенствованной конструкции OLED-панели и применяемым материалам.

Новинка представляет собой микродисплей с диагональю 0,39 дюйма, разрешением 1024 × 768 (XGA), плотностью пикселей 3386 PPI (шаг 7,5 мкм), 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, равномерностью яркости более 90 % (в среднем по девяти точкам) и энергопотреблением менее 1560 мВт при яркости 100 000 кд/м² (100 % OPR, 100 % APL, 95 % рабочий цикл).

Как полагает ресурс oled-info.com, если INT-Tech в будущем перейдёт к использованию MLA и тандемной (многослойной) архитектуры, это позволит значительно повысить яркость и эффективность. Впрочем, для этого потребуется более сложный производственный процесс, что отразится на стоимости изделия.

Новый микродисплей будет демонстрироваться на выставке SPIE, которая пройдёт с 20 по 22 января в Сан-Франциско (США).