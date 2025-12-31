Сегодня 31 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... INT-Tech представила микродисплей OLED с...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

INT-Tech представила микродисплей OLED с рекордной яркостью в 100 000 кд/м²

Тайваньская компания INT-Tech объявила о разработке микродисплея на основе OLED-технологии с RGB-подсветкой, который обеспечивает яркость до 100 000 кд/м², что превышает прежнее рекордное значение в 60 000 кд/м², достигнутое в предыдущем образце микродисплея, представленном компанией в апреле 2025 года.

Источник изображений: oled-info.com

Источник изображений: oled-info.com

INT-Tech сообщила, что помимо рекордного показателя яркости, превышающего, по её данным, примерно в 10 раз уровень яркости ныне выпускаемых микродисплеев на основе OLED-технологии, новый дисплей предлагает превосходный баланс белого, широкий цветовой охват и высокую энергоэффективность.

INT-Tech использует архитектуру микродисплея с нативной RGB-подсветкой с прямым излучением, получившую название uNEEDXR. Новое решение представляет собой однослойный OLED-дисплей без дополнительного слоя с микролинзами. В компании сообщили, что высокая яркость была достигнута благодаря усовершенствованной конструкции OLED-панели и применяемым материалам.

Новинка представляет собой микродисплей с диагональю 0,39 дюйма, разрешением 1024 × 768 (XGA), плотностью пикселей 3386 PPI (шаг 7,5 мкм), 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, равномерностью яркости более 90 % (в среднем по девяти точкам) и энергопотреблением менее 1560 мВт при яркости 100 000 кд/м² (100 % OPR, 100 % APL, 95 % рабочий цикл).

Как полагает ресурс oled-info.com, если INT-Tech в будущем перейдёт к использованию MLA и тандемной (многослойной) архитектуры, это позволит значительно повысить яркость и эффективность. Впрочем, для этого потребуется более сложный производственный процесс, что отразится на стоимости изделия.

Новый микродисплей будет демонстрироваться на выставке SPIE, которая пройдёт с 20 по 22 января в Сан-Франциско (США).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор игрового OLED WQHD-монитора MSI MAG 272QP QD-OLED X50: облегченный болид
Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Titan Army G2785S: новый китайский подход
Монитор Asus ROG PG32UCDM3 Black Shield QD-OLED предложит поддержку DisplayHDR True Black 500 и DisplayPort 2.1
По стопам Samsung: LG покажет на CES 2026 интерьерные телевизоры LG Gallery TV
Компания HKC анонсировала несколько новых мониторов, включая модель с частотой обновления 1080 Гц
LG представила игровые мониторы UltraGear evo — GX9 с 5K2K и ИИ-апскейлингом, а также GM9 с 5K и MiniLED
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.