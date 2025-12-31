Обнаружено редчайшее слияние сразу трёх сверхмассивных чёрных дыр — там рождается нечто грандиозное

Учёные сообщили о редчайшем астрономическом открытии: впервые в истории наблюдений обнаружена система из трёх активно питающихся сверхмассивных чёрных дыр, находящихся на пути к слиянию. Объект получил обозначение J1218/1219+1035 и удалён от нас примерно на 1,2 млрд световых лет. Когда-нибудь там образуется одна галактика с невообразимо огромной чёрной дырой в центре.

До этого момента астрономы обнаружили всего три тройных слияния сверхмассивных чёрных дыр. Однако новое открытие стало первым в истории, когда все три чёрные дыры ярко светились во всех возможных диапазонах, что говорит об их активном питании — поглощении вещества из дисков аккреции. Иначе говоря, в каждой из чёрных дыр присутствовало активное ядро галактики (AGN). В двух предыдущих тройных слияниях этих сверхмассивных объектов AGN было не у всех чёрных дыр.

В частности, все три чёрные дыры события J1218/1219+1035 обладали сильнейшим излучением в радиодиапазоне, что было подтверждено инструментами Very Large Array и Very Long Baseline Array. Это крайне важно по той причине, что радиоволны несут информацию о процессах вокруг чёрных дыр и дают представление об их интенсивности. Также J1218/1219+1035 излучали в инфракрасном (WISE), ультрафиолетовом, рентгеновском и, отчасти, в видимом диапазоне. Изучение излучений на всех возможных длинах волн предоставляет наиболее полную картину происходящих процессов.

Тем самым редчайшее наблюдательное событие можно было изучить в самых мельчайших подробностях. Оно стало источником знаний об эволюции чёрных дыр, которая изобилует множеством пробелов.

Наконец, настолько подробное изучение события J1218/1219+1035 позволяет прогнозировать гравитационно-волновые явления, часть из которых учёные теперь могут регистрировать. Поскольку такие волны образуются в процессе сближения и слияния чёрных дыр, появляется возможность проверить физику процессов на основе предсказания с возможностью параллельного наблюдения, ценность чего трудно переоценить.