Сегодня 01 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Samsung начала поставки 34-дюймовых QD-O...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung начала поставки 34-дюймовых QD-OLED-панелей V-Stripe с вертикальным размещением субпикселей

Samsung Display сообщила о начале полномасштабных поставок 34-дюймовых QD-OLED-панелей V-Stripe, отличающихся вертикальным расположением субпикселей. Массовое производство панелей началось в прошлом месяце. Новинки поставляются уже семи производителям мониторов, включая Asus, MSI и Gigabyte.

Источник изображений: Samsung

Источник изображений: Samsung

Ранее в выпускаемых южнокорейской компанией QD-OLED-панелях использовалось размещение субпикселей RGB в треугольной конфигурации, а в панелях V-Stripe субпиксели RGB размещены в вертикальных полосах. Samsung Display пояснила, что такая структура позволяет повысить чёткость отображения символов и улучшить читаемость текста при работе с документами, программировании и создании контента.

Полноценный анонс новых панелей состоится на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. На данный момент известно, что панели обладают соотношением сторон 21:9, поддерживают частоту обновления экрана 360 Гц, а также пиковую яркость в 1300 кд/м2.

Samsung Display также указала на проблемы, связанные с соотношением сторон 21:9 и высокой частотой обновления. В частности, в сверхширокоформатных панелях больше количество пикселей, размещённых по горизонтали, и выше нагрузка на процессор по сравнению с экранами с соотношением 16:9, что может привести к увеличению энергопотребления и тепловыделения. Компания также отметила, что поддержание равномерной синхронизации сигнала по всей панели является известной проблемой при высокой частоте обновления экрана.

Представитель Samsung Display рассказал, что ключевыми проблемами новых панелей являются ограниченный срок службы органических материалов, тепловыделение и яркость. По его словам, компания способна их преодолевать и будет и дальше продвигать технологию QD-OLED для high-end мониторов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung представила смартфон Galaxy A17 5G и планшет Galaxy Tab A11+
По стопам Samsung: LG покажет на CES 2026 интерьерные телевизоры LG Gallery TV
США разрешили Samsung и SK hynix ещё год поставлять оборудование на свои фабрики в Китае
AOC выпустит в январе монитор AGON PRO AGP277KX с поддержкой 5K и 2K
INT-Tech представила микродисплей OLED с рекордной яркостью в 100 000 кд/м²
Компания HKC анонсировала несколько новых мониторов, включая модель с частотой обновления 1080 Гц
Теги: samsung display, панель, монитор, qd-oled, субпиксель
samsung display, панель, монитор, qd-oled, субпиксель
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.