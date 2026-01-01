Samsung начала поставки 34-дюймовых QD-OLED-панелей V-Stripe с вертикальным размещением субпикселей

Samsung Display сообщила о начале полномасштабных поставок 34-дюймовых QD-OLED-панелей V-Stripe, отличающихся вертикальным расположением субпикселей. Массовое производство панелей началось в прошлом месяце. Новинки поставляются уже семи производителям мониторов, включая Asus, MSI и Gigabyte.

Ранее в выпускаемых южнокорейской компанией QD-OLED-панелях использовалось размещение субпикселей RGB в треугольной конфигурации, а в панелях V-Stripe субпиксели RGB размещены в вертикальных полосах. Samsung Display пояснила, что такая структура позволяет повысить чёткость отображения символов и улучшить читаемость текста при работе с документами, программировании и создании контента.

Полноценный анонс новых панелей состоится на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. На данный момент известно, что панели обладают соотношением сторон 21:9, поддерживают частоту обновления экрана 360 Гц, а также пиковую яркость в 1300 кд/м2.

Samsung Display также указала на проблемы, связанные с соотношением сторон 21:9 и высокой частотой обновления. В частности, в сверхширокоформатных панелях больше количество пикселей, размещённых по горизонтали, и выше нагрузка на процессор по сравнению с экранами с соотношением 16:9, что может привести к увеличению энергопотребления и тепловыделения. Компания также отметила, что поддержание равномерной синхронизации сигнала по всей панели является известной проблемой при высокой частоте обновления экрана.

Представитель Samsung Display рассказал, что ключевыми проблемами новых панелей являются ограниченный срок службы органических материалов, тепловыделение и яркость. По его словам, компания способна их преодолевать и будет и дальше продвигать технологию QD-OLED для high-end мониторов.