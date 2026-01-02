Сегодня 02 января 2026
Астрономы впервые измерили массу планеты-изгоя — инопланетного мира из вечной темноты

Одна из первых работ по астрономии в новом 2026 году посвящена первому в истории измерению массы планеты вне какой-либо звёздной системы. Это так называемые планеты-изгои или свободно летящие планеты, которые по прихоти законов гравитации были выброшены из родных систем. Рядом с ними нет звёзд, что делает невозможным даже грубое определение массы таких тел ни по силе притяжения, ни по отражённому свету.

Художественное представление планеты-изгоя. Источник изображения: J. Skowron, K. Ulaczyk/OGLE

На помощь в работе пришёл эффект гравитационного микролинзирования, когда массивный объект, например, планета-изгой, проходит перед далёким источником света (звездой), искривляя и усиливая его свет, что позволяет вычислить параметры невидимого объекта.

В мае 2024 года несколько наземных телескопов в Чили, Южной Африке и Австралии зафиксировали такое событие гравитационного микролинзирования, вызванное прохождением невидимой планеты между Землёй и далёким фоновым светилом. Примерно в тот же момент времени это событие наблюдала космическая обсерватория Gaia, находившаяся примерно в 1,5 млн км от Земли. Разница в наблюдаемой световой кривой, регистрировавшейся с разных точек, позволила астрономам оценить как расстояние до планеты (по параллаксу с базой в 1,5 млн км от земных инструментов до «Гайи»), так и её массу.

Анализ показал, что объект находится примерно на расстоянии 9785 световых лет от Земли в направлении к центру нашей Галактики и обладает массой около 22 % от массы Юпитера, что сопоставимо с массой Сатурна. По размерам и массе такая планета, вероятно, сформировалась в составе звёздной системы, а затем была выброшена наружу из-за гравитационных взаимодействий с другими телами.

Это открытие представляет собой важный шаг в изучении блуждающих, одиноких планет, чьи физические характеристики до сих пор были в значительной мере неизвестны. Продолжение наблюдений и запуск новых инструментов, таких как космический телескоп Nancy Grace Roman Space Telescope, должны расширить возможности определения масс и распределения таких объектов в Млечном Пути, что улучшит понимание механизмов их формирования и эволюции как объектов, так и галактики.

Источник:

экзопланеты, астрономия
