Бенчмарк AnTuTu опубликовал декабрьские рейтинги смартфонов и планшетов

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали списки самых производительных Android-устройств за декабрь 2025 года. Рейтинг, по традиции, разбит на три категории: флагманские смартфоны, смартфоны верхнего ценового сегмента и планшетные компьютеры.

Источник изображений: antutu.com

Лидер рейтинга флагманов за минувший месяц не сменился — это игровой монстр RedMagic 11 Pro+, чей средний балл вырос до 4 118 828; за ним следуют iQOO 15 (4 078 562 балла), OnePlus 15 (4 073 184), Realme GT 8 Pro (4 066 017) и Honor Win (4 054 673). В первую пятёрку попали только устройства на новом чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Шестое и седьмое места достались обладателям флагманского процессора MediaTek Dimensity 9500: Vivo X300 Pro (4 031 744) и Oppo Find X9 Pro (4 023 008). Замкнули десятку Honor Magic8 Pro (3 948 065), Magic8 (3 937 325) и Nubia Z80 Ultra (3 856 452) — снова со Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Как и в ноябрьском рейтинге, значительную долю топа смартфонов верхнего среднего ценового сегмента заняли устройства на процессорах MediaTek. Первое и второе места достались моделям Oppo Reno15 Pro (2 131 958) и Reno15 (2 121 019) — оба на чипе Dimensity 8450. Третьим стал Realme Neo7 SE (Dimensity 8400-Max, 2 054 663), четвёртым — iQOO Z10 Turbo (Dimensity 8400, 2 015 320), пятым — Oppo K13 Turbo (Dimensity 8450, 1 970 816). Далее следуют Redmi Turbo 4 (Dimensity 8400-Ultra, 1 908 025), Oppo Reno14 Pro (Dimensity 8450, 1 791 247), Vivo Y300 GT (Dimensity 8400, 1 702 138), Realme GT Neo6 SE (Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 1 629 270) и Oppo Reno14 (Dimensity 8350, 1 604 875).

Лидером рейтинга планшетов стал Honor MagicPad3 Pro 13.3 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 4 033 256), второе и третье место досталось Oppo Pad 4 Pro (Snapdragon 8 Elite, 3 388 637), OnePlus Pad 2 Pro (Snapdragon 8 Elite, 3 315 805), а H3C MegaBook на чипе Intel Core Ultra 5 228V (3 314 535). Места с пятого по седьмое заняли Lenovo Legion Y700 Gen 4 (3 241 733), RedMagic Astra (3 201 472) и Xiaomi Pad 8 Pro (3 188 298) — все на Snapdragon 8 Elite. Десятку замкнули vivo Pad5 Pro (Dimensity 9400, 2 978 274), iQOO Pad5 Pro (Dimensity 9400+, 2 966 136) и Redmi K Pad (Dimensity 9400+, 2 952 296).

antutu, бенчмарк, рейтинг
