Анонсированы лёгкие и прочные ноутбуки LG gram 2026 года

LG объявила о намерении представить на выставке CES 2026 обновлённую линейку ноутбуков LG gram образца 2026 года. Их отличают корпуса из лёгкого, но прочного материала под названием Aerominum — это, очевидно, магниево-алюминиевый сплав, используемый в аэрокосмической сфере.

Обновлённые ноутбуки работают на базе процессоров Intel Core Ultra нового поколения — встроенный ускоритель искусственного интеллекта позволяет отнести их к классу Copilot+ PC. Это значит, что компьютеры работают с ИИ-моделями как размещёнными в облаке, так и запущенными локально, на устройстве. Среди предустановленного ПО значится чат-бот на базе разработанной в LG большой языковой модели малого формата EXAONE 3.5 sLLM — она подскажет пользователю нужную информацию даже без подключения к интернету. Ещё одно преимущество — приложение LG gram Link для синхронизации с внешними устройствами, в том числе с гаджетами с Android и iOS, а также работающими под webOS телевизорами, мониторами и проекторами. Система безопасности LG ThinQ позволяет удалённо блокировать или удалять данные с ПК, если он был утерян или украден.

Старшим в линейке является самый лёгкий в мире, как утверждает производитель, 17-дюймовый ноутбук LG gram Pro 17 с модельным индексом 17Z90UR, правда, официально он будет поставляться только в Северную Америку. Его отличают большой 17-дюймовый ЖК-дисплей разрешения WQXGA (2560 × 1600 пикселей), а также дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 5050 с 8 Гбайт оперативной памяти GDDR7. Для этой модели LG заявляет «достаточную» производительность для графических задач, контента и игр, но это всё-таки не полноценный игровой ноутбук из-за графической карты не высокого уровня.

Основу линейки составляет модель LG gram Pro 16 (16Z90U) с 16-дюймовым OLED-дисплеем WQXGA+ (2880 × 1800 пикселей). Его производитель назвал «самым лёгким 16‑дюймовым ноутбуком в своём классе с локальным и облачным ИИ». Более подробных технических характеристик корейский производитель пока не предоставил, но заверил, что их хватит для ресурсоёмких задач, в том числе в области графики и создания контента; OLED-экран обеспечит качественную картинку в рабочих и творческих задачах.